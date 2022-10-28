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Милитао вслед за Винисиусом и Родриго получил испанское гражданство. Теперь у Реала нет игроков не из ЕС
Значительно облегчает ситуацию с заявкой
Фото: twitter.com/realmadrid
Защитник "Реала" Эдер Милитао получил испанское гражданство, сообщает журналист Аранчи Родригес. Он был последним игроком в "Реале", занимающим место в заявке под футболиста "не из ЕС".
Милитао родился в Бразилии и перешел в "Реал" из "Порту" в 2018-м.
Ранее испанское гражданство также получили нападающие Родриго Гоэс и Винисиус Жуниор. Они тоже занимали соответствующие ячейки в заявке.
Теперь у "Реала" 5 свободных мест для игроков не из ЕС. В заявку на матч можно включить не более трех таких футболистов.
El Real Madrid ya no tiene extracomunitarios. Rodrygo y Militao obtienen la nacionalidad española y se unen a Vini.— Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) October 28, 2022
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