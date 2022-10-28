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Милитао вслед за Винисиусом и Родриго получил испанское гражданство. Теперь у Реала нет игроков не из ЕС

Испания
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Значительно облегчает ситуацию с заявкой

Милитао вслед за Винисиусом и Родриго получил испанское гражданство. Теперь у Реала нет игроков не из ЕС

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Защитник "Реала" Эдер Милитао получил испанское гражданство, сообщает журналист Аранчи Родригес. Он был последним игроком в "Реале", занимающим место в заявке под футболиста "не из ЕС".

Милитао родился в Бразилии и перешел в "Реал" из "Порту" в 2018-м.

Ранее испанское гражданство также получили нападающие Родриго Гоэс и Винисиус Жуниор. Они тоже занимали соответствующие ячейки в заявке.

Теперь у "Реала" 5 свободных мест для игроков не из ЕС. В заявку на матч можно включить не более трех таких футболистов.

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В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор Эдер Милитао Родриго Гоэс
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