Милитао вслед за Винисиусом и Родриго получил испанское гражданство. Теперь у Реала нет игроков не из ЕС

Защитник "Реала" Эдер Милитао получил испанское гражданство, сообщает журналист Аранчи Родригес. Он был последним игроком в "Реале", занимающим место в заявке под футболиста "не из ЕС".

Милитао родился в Бразилии и перешел в "Реал" из "Порту" в 2018-м.

Ранее испанское гражданство также получили нападающие Родриго Гоэс и Винисиус Жуниор. Они тоже занимали соответствующие ячейки в заявке.

Теперь у "Реала" 5 свободных мест для игроков не из ЕС. В заявку на матч можно включить не более трех таких футболистов.