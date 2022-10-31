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Анчелотти: Не люблю говорить об арбитрах, но пенальти не было
Наставник "Реала" о 1:1 с "Жироной"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти остался недоволен работой арбитров в матче чемпионата Испании против "Жироны", который завершился вничью 1:1.
"Не люблю говорить об арбитрах, но буду делать это сегодня – пенальти не было. Все было чисто. Мяч попал в грудь Асенсио. Он не коснулся его рукой, этот 11-метровый просто придумали.
Отмененный гол Родриго? Честно говоря, не могу обсуждать это. Но этого пенальти не было.
Мои футболисты не на том уровне, на котором были раньше. Модрич, Вальверде, Родриго – все они имели проблемы на этой неделе и не тренировались нормально. Матчей очень много. Трудно восстанавливаться физически и психологически. Это происходит со всеми командами.
Нашей целью остаются первые места в Ла Лиге и Лиги чемпионов до паузы на ЧМ-2022", — заявил Анчелотти после поединка.
Напомним, пенальти в ворота "Реала" был назначен на 80-й минуте, а отмененный гол Родриго состоялся на 90-й.
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