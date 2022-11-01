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Источник: Астон Вилла может купить Азара у Реала уже зимой

Испания
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Эмери видит в нем лидера атаки

Источник: Астон Вилла может купить Азара у Реала уже зимой

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

"Астон Вилла" рассматривает возможность приобретения нападающего "Реала" Эдена Азара этой зимой. Об этом сообщает Defensa Central.

Как в "Реале", так и сам Азар понимают, что сотрудничество подходит к концу. После чемпионата мира стороны рассмотрят возможность трансфера бельгийца в другой клуб.

Отмечается, что они намерены заключить сделку, которая будет выгодна обеим сторонам. "Реал" хочет выручить за 31-летнего нападающего разумную сумму.

Новый главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери видит в бельгийце потенциального лидера атаки.

В этом сезоне Эден провел 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 12 миллионов евро.

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В статье: Эден Азар Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Реал (Мадрид)
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Источник:
defensacentral.com

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