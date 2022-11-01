Источник: Астон Вилла может купить Азара у Реала уже зимой

"Астон Вилла" рассматривает возможность приобретения нападающего "Реала" Эдена Азара этой зимой. Об этом сообщает Defensa Central.

Как в "Реале", так и сам Азар понимают, что сотрудничество подходит к концу. После чемпионата мира стороны рассмотрят возможность трансфера бельгийца в другой клуб.

Отмечается, что они намерены заключить сделку, которая будет выгодна обеим сторонам. "Реал" хочет выручить за 31-летнего нападающего разумную сумму.

Новый главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери видит в бельгийце потенциального лидера атаки.

В этом сезоне Эден провел 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 12 миллионов евро.