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Источник: Астон Вилла может купить Азара у Реала уже зимой
Эмери видит в нем лидера атаки
Фото: twitter.com/realmadrid
"Астон Вилла" рассматривает возможность приобретения нападающего "Реала" Эдена Азара этой зимой. Об этом сообщает Defensa Central.
Как в "Реале", так и сам Азар понимают, что сотрудничество подходит к концу. После чемпионата мира стороны рассмотрят возможность трансфера бельгийца в другой клуб.
Отмечается, что они намерены заключить сделку, которая будет выгодна обеим сторонам. "Реал" хочет выручить за 31-летнего нападающего разумную сумму.
Новый главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери видит в бельгийце потенциального лидера атаки.
В этом сезоне Эден провел 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 12 миллионов евро.
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