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Симеоне о вылете Атлетико из еврокубков: У нас плохие показатели. Мы облажались, но должны двигаться вперед
Главный тренер рассуждает о 4-м месте в группе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Атлетико" Мадрид Диего Симеоне прокомментировал поражение от "Порту" (1:2) и вылет из еврокубков. "Мы должны понять, как можно стать лучше", – приводит его слова Marca.
"Атлетико" не вышел из группы в еврокубках впервые за 12 лет. Впервые в своей истории клуб занял 4-е место в группе Лиги чемпионов.
"Все видели, что соперник был лучше. Они лучше выбирали позиции, реализовали два первых момента. Они были сильнее.
Мы должны стать лучше и осознать реальность в еврокубках. Год назад нам было трудно на выезде, два года назад нам было трудно. Мы должны понять, как можно стать лучше. У нас плохие показатели. Мы мало забили.
"Атлетико" занял то место, которое заслужил. Теперь для нас наступает новая реальность – Ла Лига и Кубок Испании.
Я уверен, что мы справимся. Надо уметь ждать. Мы облажались, но должны двигаться вперед. Единственный известный мне способ выйти из таких ситуаций – это быть вместе.
Соперники были лучше. Мы заслуженно заняли последнее место в группе", – сказал Симеоне.
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