Симеоне о вылете Атлетико из еврокубков: У нас плохие показатели. Мы облажались, но должны двигаться вперед

Главный тренер "Атлетико" Мадрид Диего Симеоне прокомментировал поражение от "Порту" (1:2) и вылет из еврокубков. "Мы должны понять, как можно стать лучше", – приводит его слова Marca.

"Атлетико" не вышел из группы в еврокубках впервые за 12 лет. Впервые в своей истории клуб занял 4-е место в группе Лиги чемпионов.