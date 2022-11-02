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Барселона и Милан хотят бесплатно подписать Жоржиньо следующим летом

Испания
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Каталонцам нужно снижать зарплатную ведомость

Барселона и Милан хотят бесплатно подписать Жоржиньо следующим летом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

За хавбеком "Челси" Жоржиньо выстроилась очередь из потенциальных покупателей. Полузащитник может продолжить карьеру в Испании или Италии.

"Барселона" и "Милан" уже предприняли ряд шагов для подписания итальянского хавбека. Клубы хотят подписать его в качестве свободного агента летом 2023-го.

У "Барселоны" могут возникнуть проблемы с подписанием полузащитника, так как клубу необходимо сокращать зарплатную ведомость. Каталонцы надеятся, что хавбек соблазниться проектором "сине-гранатовых".

В этом сезоне хавбек провел 16 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает Жоржиньо в 40 миллионов евро.

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В статье: Барселона Челси (Лондон) Жоржиньо Милан
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Источник:
sport.es

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