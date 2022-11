Примера. Барселона - Альмерия 2:0. Стильно провели Пике на пенсию

После решения Жерара Пике этот матч стал для "Барсы" особенным. Его надо было не просто выиграть, но выиграть красиво. Эпоха уходит, как-никак.

В конечном счете, команде Хави все удалось, пусть и не без изъянов. "Альмерия" была просто гостьей на празднике жизни, который устроили неутомимые Дембеле, Ферран, Педри, де Йонг и компания.

Единственное негативное впечатление от "Барсы" за все 90 минут - это пенальти на старте. Думалось, что его дадут пробить Пике, но за дело взялся Роберт - и пальнул мимо штанги. Карма.

1 - Since 05/06, Robert Lewandowski ???????? has joined David Villa (April 2013 v Levante) and Antoine Griezmann (November 2020 v Betis) to fail his first penalty taken for #Barcelona ???????? in @LaLigaEN . Stumble. pic.twitter.com/kTAh5oQfXo

В остальном каталонцы играли сильно. Да, в первом тайме подвела реализация моментов, но зато как смотрелись атаки! Как быстро двигался мяч! Как выводились форварды на ударные позиции! Это был мастер-класс.

Ферран Торрес мог забить не менее четырех раз; Дембеле в упор пробил во вратаря; упустил свой момент и Педри, на что "Альмерия" ответила единственным шансом Рамазани - спас тер Штеген.

По такой игре победа "Барселоны" была единственно возможным исходом, и так оно и вышло. После перерыва хозяева еще 2-3 раза валяли дурака перед чужими воротами, но и голы наконец полетели в ворота "Альмерии". Первым после сольного прохода а-ля Месси отличился Усман Дембеле, а удвоил преимущество Френки де Йонг, сыгравший на добивании.

1 - @dembouz ???????? has scored three goals in his last five home games, as many as in his previous 30 such games in all competitions for @FCBarcelona ????????. The French has scored in consecutive home games in @LaLigaEN for the first time (57 games played). Fine. pic.twitter.com/ptSdCIJv9T