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Валенсия может оформить трансфер защитника Шахтера

Испания
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Игрок близок к тому, чтобы сменить клуб

Валенсия может оформить трансфер защитника Шахтера

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

"Валенсия" интересуется подписанием бразильского центрального защитника "Шахтера" Витао.

Клуб на данный момент уже близок к закрытию сделки. Переход должен состояться в январе, ведь главный тренер команды Дженнаро Гаттузо сделал подписание нового центрбэка приоритетной задачей на рынке.

На данный момент Витао выступает за "Интернасьональ" на правах аренды. Договор между клубами рассчитан до следующего лета.

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В статье: Валенсия (Испания) Шахтер (Донецк) Витао
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Источник:
Eldesmarque

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