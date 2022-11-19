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Валенсия может оформить трансфер защитника Шахтера
Игрок близок к тому, чтобы сменить клуб
Фото: ФК Шахтер
"Валенсия" интересуется подписанием бразильского центрального защитника "Шахтера" Витао.
Клуб на данный момент уже близок к закрытию сделки. Переход должен состояться в январе, ведь главный тренер команды Дженнаро Гаттузо сделал подписание нового центрбэка приоритетной задачей на рынке.
На данный момент Витао выступает за "Интернасьональ" на правах аренды. Договор между клубами рассчитан до следующего лета.
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Источник:Eldesmarque
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