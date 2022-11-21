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Реал с Баварией охотятся за 19-летним крайним защитником Лиона
Перспективный француз
Фото: twitter.com/OL
Мадридский "Реал" и "Бавария" следят за крайним защитником "Лиона" Мало Густо. Об этом сообщает Foot Mercato.
Мадрид уже ищет кем заменить Дани Карвахаля, который с каждым годом всё менее уверенно выступает на своей позиции – справа в защите.
19-летний француз – идеальный вариант. Его контракт истекает летом 2024-го, что ставит "Лион" в неудобное положение, так как вероятная продажа следующим летом будет не такой выгодной, какой могла бы быть.
Тем не менее, в "Реале" хотели бы подписать игрока уже этой зимой. "Мадрид" уверен, что сделка могла бы быть не очень дорогой.
Проблема в том, что игрок полностью сконцентрирован на выступлениях в "Лионе", по крайней мере до конца этого сезона.
Как бы то ни было, "Лион" отдаст предпочтение при продаже именно "Реалу", так как между клубами "отличные" отношения.
Напомним, что летом 2019-го "Реал" подписал левого крайнего защитника Ферлана Менди за 48 миллионов евро.
Transfermarkt оценивает Мало Густо в 15 миллионов евро.
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