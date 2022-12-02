Прокуратура Мадрида не будет наказывать фанатов Атлетико, называвших Винисиуса обезьяной

Прокуратура Мадрида закрыла дело о выкриках болельщиков "Атлетико" в адрес Винисиуса. Фанаты не будут наказаны.

Болельщики не будут наказаны за расистские кричалки, так как "выкрики длились всего несколько секунд и в атмосфере максимального соперничества".

Напомним, что во время сентябрьского матча Атлетико – Реал (1:2) фанаты хозяев называли Винисиуса обезьяной. До этого ведущий на испанском телевидении сравнил его с приматом из-за танцев во время празднования гола "Мальорке".