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Прокуратура Мадрида не будет наказывать фанатов Атлетико, называвших Винисиуса обезьяной
Расистом можно быть, если это длиться "несколько секунд"
Фото: twitter.com/vinijr
Прокуратура Мадрида закрыла дело о выкриках болельщиков "Атлетико" в адрес Винисиуса. Фанаты не будут наказаны.
Болельщики не будут наказаны за расистские кричалки, так как "выкрики длились всего несколько секунд и в атмосфере максимального соперничества".
Напомним, что во время сентябрьского матча Атлетико – Реал (1:2) фанаты хозяев называли Винисиуса обезьяной. До этого ведущий на испанском телевидении сравнил его с приматом из-за танцев во время празднования гола "Мальорке".
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