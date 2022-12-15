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Реал обьявил о трансфере 16-летнего таланта из Бразилии. Эндрик выбрал Мадрид

Испания
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(1 голосов)

Мадрид снова выиграл борьбу за талантливого бразильца

Реал обьявил о трансфере 16-летнего таланта из Бразилии. Эндрик выбрал Мадрид

Фото: twitter.com/Palmeiras/

Новина українською

"Реал" выпустил заявление на сайте, в котором подтвердил переход Эндрика в 2024-м. Он присоединится к клубу, когда достигнет совершеннолетия.

Срок контракта не разглашается, но ранее сообщалось, что стороны договорились о соглашении до 2027-го с возможностью продления ещё на 3 года.

Также сообщалось, что "Реал" заплатит "Палмейрас" 60 миллионов евро за футболиста.

Эндрику 16 лет и он был уже давно на радарах топовых клубов, в частности "Барселоны". "Реал" выиграл эту борьбу.

Transfermarkt оценивает бразильца в 20 миллионов евро, не смотря на его юный возраст.

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В статье: Реал (Мадрид) Эндрик
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Источник:
realmadrid.com

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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
15.12.2022 в 17:56
За 16 річного 60 мультів-це щось, що за хлопак,? треба буде промоніторити
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