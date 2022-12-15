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Реал обьявил о трансфере 16-летнего таланта из Бразилии. Эндрик выбрал Мадрид
Мадрид снова выиграл борьбу за талантливого бразильца
Фото: twitter.com/Palmeiras/
"Реал" выпустил заявление на сайте, в котором подтвердил переход Эндрика в 2024-м. Он присоединится к клубу, когда достигнет совершеннолетия.
Срок контракта не разглашается, но ранее сообщалось, что стороны договорились о соглашении до 2027-го с возможностью продления ещё на 3 года.
Также сообщалось, что "Реал" заплатит "Палмейрас" 60 миллионов евро за футболиста.
Эндрику 16 лет и он был уже давно на радарах топовых клубов, в частности "Барселоны". "Реал" выиграл эту борьбу.
Transfermarkt оценивает бразильца в 20 миллионов евро, не смотря на его юный возраст.
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