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Барселона может летом бесплатно подписать лидера полузащиты сборной Франции

Испания
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У него осталось полгода по контракту с "Ювентусом"

Барселона может летом бесплатно подписать лидера полузащиты сборной Франции

Фото: twitter.com/juventusfc

Новина українською

Лидер средней линии сборной Франции Адриен Рабьо хотел бы перейти в "Барселону". Трансфер уже мог состоятся в 2018 и 2019-х годах.

В итоге летом 2019-го Рабьо со скандалом ушел из "ПСЖ" в "Ювентус". Француз с переменным успехом выступал за "старую синьору" часто выпадая из основной обоймы, но в этом году, кажется, вышел на свой пик.

Зафиксировал впечатления чемпионат мира на котором Рабьо стал основным полузащитником команды Дидье Дешама и сыграл важную роль в выходе в финал, хоть и пропустил полуфинал с Марокко из-за болезни. Он сыграл 5 матчей на Мундиале, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

У Рабьо уже есть несколько предложений из клубов АПЛ, но он все же склоняется к "Барсе". Тем не менее, француз не примет решение до конца январского трансферного окна.

27-летний полузащитник желанная цель для "сине-гранатовых", так как за него не придется платить. Это идеальное усиление полузащиты на фоне финансовых проблем "Барселоны".

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В статье: Франция Барселона Адриен Рабьо
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Источник:
sport.es

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