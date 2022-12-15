Барселона может летом бесплатно подписать лидера полузащиты сборной Франции

Лидер средней линии сборной Франции Адриен Рабьо хотел бы перейти в "Барселону". Трансфер уже мог состоятся в 2018 и 2019-х годах.

В итоге летом 2019-го Рабьо со скандалом ушел из "ПСЖ" в "Ювентус". Француз с переменным успехом выступал за "старую синьору" часто выпадая из основной обоймы, но в этом году, кажется, вышел на свой пик.

Зафиксировал впечатления чемпионат мира на котором Рабьо стал основным полузащитником команды Дидье Дешама и сыграл важную роль в выходе в финал, хоть и пропустил полуфинал с Марокко из-за болезни. Он сыграл 5 матчей на Мундиале, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

У Рабьо уже есть несколько предложений из клубов АПЛ, но он все же склоняется к "Барсе". Тем не менее, француз не примет решение до конца январского трансферного окна.

27-летний полузащитник желанная цель для "сине-гранатовых", так как за него не придется платить. Это идеальное усиление полузащиты на фоне финансовых проблем "Барселоны".