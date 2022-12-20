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Барселона хочет продлить контракт с французским вингером, даже несмотря на неудачный ЧМ
Его очень ценит Хави
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Каталонская "Барселона" готова сделать все, чтобы подписать новый контракт с Усманом Дембеле. Новый переговоры могут начаться уже в феврале.
По данным Sport.es, представители вингера хотели дождаться конца сезона, однако в клубе уверены, что продления контракт докажет тот факт, что Дембеле очень ценят в испанской команде. При Хави игрок стал основным футболистом старта.
Усман подписал новый двухлетний контракт с каталонцами прошлым летом, однако теперь "Барса" хочет подписать более длительную сделку. Новый контракт также может стать важным психологическим фактором для Усмана, который провел нелучший Чемпионат мира. В финале из-за плохой игры его заменили еще до перерыва.
В текущем сезоне Дембеле в сумме отыграл 28 игр, забил пять голов и отдал девять голевых передв
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