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Севилья в скором времени расторгнет контракт с Иско

Испания
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Он подписал контракт всего 4 месяца назад

Севилья в скором времени расторгнет контракт с Иско

Фото: twitter.com/SevillaFC

Новина українською

"Севилья" расторгнет контракт с Иско, который пришел в клуб прошлым летом. У 30-летнего футболиста конфликт со спортивным директором клуба Мончи.

Он подписывал соглашение, рассчитаное на два года.

В то же время, главный тренер Хорхе Сампаоли, который мог бы вступиться за игрока, не видит надобности в полузащитнике, так как он не подходит под его стиль игры. Иско приходил в клуб, как один из любимых игроков Хулена Лопетеги. Последнего уволили этой осенью за неудовлетворительные результаты.

Иско провел за "Севилью" 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Отметим, что Хулен Лопетеги устроился тренировать "Вулверхемптон" и если Иско станет свободным агентом, вполне вероятно он захочет воссоединиться со своим футболистом.

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В статье: Иско Севилья
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Источник:
goal.com

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