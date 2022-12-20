Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севилья в скором времени расторгнет контракт с Иско
Он подписал контракт всего 4 месяца назад
Фото: twitter.com/SevillaFC
"Севилья" расторгнет контракт с Иско, который пришел в клуб прошлым летом. У 30-летнего футболиста конфликт со спортивным директором клуба Мончи.
Он подписывал соглашение, рассчитаное на два года.
В то же время, главный тренер Хорхе Сампаоли, который мог бы вступиться за игрока, не видит надобности в полузащитнике, так как он не подходит под его стиль игры. Иско приходил в клуб, как один из любимых игроков Хулена Лопетеги. Последнего уволили этой осенью за неудовлетворительные результаты.
Иско провел за "Севилью" 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Отметим, что Хулен Лопетеги устроился тренировать "Вулверхемптон" и если Иско станет свободным агентом, вполне вероятно он захочет воссоединиться со своим футболистом.
Популярное сейчас
- Кузнецов: В нашей квалификационной группе Евро-2024 фаворита нет
- Участие в Зимнем Кубке ПФЛ подтвердили 12 команд
- Источник обозначил условие, при котором Бензема может вернуться в сборную
- "Если Реал меня не выгонит". Анчелотти высказался о своем будущем
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО