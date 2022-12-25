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Атлетико рассматривает варант с арендой Жоау Феликса

Испания
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Игрок не нужен Симеоне

Атлетико рассматривает варант с арендой Жоау Феликса

Фото: Eurosport

Новина українською

Мадридский "Атлетико" готов отдать Жоау Феликса в аренду уже в зимнее трансферное окно.

Клуб собирается отпустить 23-летнего полузащитника зимой, но если речь зайдет о полноценном трансфере, то "Атлетико" запросит не менее 100 млн евро. При этом "матрасники" готовы рассмотреть и вариант с арендой Феликса.

"Атлетико" готов отдать Жоау в аренду до конца сезона без права выкупа. В качестве платы за аренду мадридский клуб хочет получить 9 млн евро. Наилучшие шансы на подписание игрока сборной Португалии сейчас у "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Жоау Фелиш
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