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Атлетико рассматривает варант с арендой Жоау Феликса
Игрок не нужен Симеоне
Фото: Eurosport
Мадридский "Атлетико" готов отдать Жоау Феликса в аренду уже в зимнее трансферное окно.
Клуб собирается отпустить 23-летнего полузащитника зимой, но если речь зайдет о полноценном трансфере, то "Атлетико" запросит не менее 100 млн евро. При этом "матрасники" готовы рассмотреть и вариант с арендой Феликса.
"Атлетико" готов отдать Жоау в аренду до конца сезона без права выкупа. В качестве платы за аренду мадридский клуб хочет получить 9 млн евро. Наилучшие шансы на подписание игрока сборной Португалии сейчас у "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала".
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