Атлетико рассматривает варант с арендой Жоау Феликса

Мадридский "Атлетико" готов отдать Жоау Феликса в аренду уже в зимнее трансферное окно.

Клуб собирается отпустить 23-летнего полузащитника зимой, но если речь зайдет о полноценном трансфере, то "Атлетико" запросит не менее 100 млн евро. При этом "матрасники" готовы рассмотреть и вариант с арендой Феликса.

"Атлетико" готов отдать Жоау в аренду до конца сезона без права выкупа. В качестве платы за аренду мадридский клуб хочет получить 9 млн евро. Наилучшие шансы на подписание игрока сборной Португалии сейчас у "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала".