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Анчелотти: Во второй части сезона мы увидим другого Бензема

Испания
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Тренер считает, что Карим выйдет на свой прежний уровень очень скоро

Анчелотти: Во второй части сезона мы увидим другого Бензема

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press

Новина українською

Наставник "Реала" Карло Анчелотти прокомментрировал победу своего клуба над "Вальядолидом" (2:0) в матче Ла Лиги:

"Мы должны были побеждать, чтобы удачно завершить этот незабываемый год.

Да, мы оборонялись не лучшим образом, но это был матч, который мы обязаны были выиграть. Игра получилась сложной. "Вальядолид" то и дело наседал, но во втором тайме мы играли хорошо. В итоге мы уезжаем с тремя очками. Важно, что Бензема и Куртуа показали отличную игру. Азар сыграет в следующем матче.

Перед матчем я видел, что Карим в хорошем состоянии. Он мотивирован и уверен в себе. Думаю, во второй части сезона мы увидим другого Бензема", – сказал главный тренер "Реала".

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Вальядолид (Испания)
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Источник:
Marса

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