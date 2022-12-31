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Анчелотти: Во второй части сезона мы увидим другого Бензема
Тренер считает, что Карим выйдет на свой прежний уровень очень скоро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press
Наставник "Реала" Карло Анчелотти прокомментрировал победу своего клуба над "Вальядолидом" (2:0) в матче Ла Лиги:
"Мы должны были побеждать, чтобы удачно завершить этот незабываемый год.
Да, мы оборонялись не лучшим образом, но это был матч, который мы обязаны были выиграть. Игра получилась сложной. "Вальядолид" то и дело наседал, но во втором тайме мы играли хорошо. В итоге мы уезжаем с тремя очками. Важно, что Бензема и Куртуа показали отличную игру. Азар сыграет в следующем матче.
Перед матчем я видел, что Карим в хорошем состоянии. Он мотивирован и уверен в себе. Думаю, во второй части сезона мы увидим другого Бензема", – сказал главный тренер "Реала".
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