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Кубок короля. Кураж Атлетика, муки Осасуны, действующий победитель тоже идет дальше (+ВИДЕО)
В Испании завершился 3-й раунд национального Кубка-2022/23
Фото: twitter.com/RealBetis
Сегодня на Пиренеях состоялись три последних матча 1/16 финала Кубка короля - старейшего футбольного турнира страны.
Остальные матчи этого раунда были сыграны 3 и 4 января - о них подробно читайте здесь и здесь.
Действующий победитель Кубка короля "Бетис" стартовал в новом розыгрыше с волевой победы над любителями. Весь первый тайм команда Мануэля Пеллегрини валяла дурака и, как следствие, проигрывала. Пришлось тренеру подключать с лавки тяжелую артиллерию.
"Осасуна" и подавно намучилась с каталонцами из Таррагоны, но тех подвел избыток эмоций. Пабло Фернандес, сравнявший для хозяев счет на 78-й минуте, вскоре заработал удаление, тем самым лишив партнеров шансов перед экстра-таймами.
Ну, а "Атлетик" просто и без вариантов катком проехался по "Эльденсе" - тут и анализировать нечего; надо просто смотреть голы.
"Эльденсе" (ІІІ дивизион) - "Атлетик" - 1:6
Голы: Соберон, 67 - Нико Уильямс, 35, Беренгер, 41, 65, Саррага, 59, Коррея, 74 (автогол), Муньяин, 90
"Химнастик" (ІІІ) - "Осасуна" - 1:2
Голы: Пабло Фернандес, 78 - Кике, 16, Монтес, 112 (автогол)
"Ибица Ислас Питиусас" (IV) - "Бетис" - 1:4
Голы: Берналь, 26 - Виллиан Жозе, 54, Эдгар Гонсалес, 58, Муруа, 81 (автогол), Фекир, 90+3
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