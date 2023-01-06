Кубок короля. Кураж Атлетика, муки Осасуны, действующий победитель тоже идет дальше (+ВИДЕО)

Сегодня на Пиренеях состоялись три последних матча 1/16 финала Кубка короля - старейшего футбольного турнира страны.

Остальные матчи этого раунда были сыграны 3 и 4 января - о них подробно читайте здесь и здесь.

Действующий победитель Кубка короля "Бетис" стартовал в новом розыгрыше с волевой победы над любителями. Весь первый тайм команда Мануэля Пеллегрини валяла дурака и, как следствие, проигрывала. Пришлось тренеру подключать с лавки тяжелую артиллерию.

"Осасуна" и подавно намучилась с каталонцами из Таррагоны, но тех подвел избыток эмоций. Пабло Фернандес, сравнявший для хозяев счет на 78-й минуте, вскоре заработал удаление, тем самым лишив партнеров шансов перед экстра-таймами.

Ну, а "Атлетик" просто и без вариантов катком проехался по "Эльденсе" - тут и анализировать нечего; надо просто смотреть голы.

"Эльденсе" (ІІІ дивизион) - "Атлетик" - 1:6

Голы: Соберон, 67 - Нико Уильямс, 35, Беренгер, 41, 65, Саррага, 59, Коррея, 74 (автогол), Муньяин, 90

"Химнастик" (ІІІ) - "Осасуна" - 1:2

Голы: Пабло Фернандес, 78 - Кике, 16, Монтес, 112 (автогол)

"Ибица Ислас Питиусас" (IV) - "Бетис" - 1:4

Голы: Берналь, 26 - Виллиан Жозе, 54, Эдгар Гонсалес, 58, Муруа, 81 (автогол), Фекир, 90+3