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Хави: Мы обязаны выиграть Суперкубок Испании. Мы здесь для этого

Испания
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Тренер настроен на победу

Хави: Мы обязаны выиграть Суперкубок Испании. Мы здесь для этого

Фото: скриншот twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Тренер "Барселоны" Хави заявил, что его команда обязана победить "Реал" в финале Суперкубка Испании.

"Для "Барсы" это никогда даже не обсуждается. Мы "Барса", и мы пойдем за трофеем. Для меня этот клуб – важнее всего, а "Барса" – одна из тех команд, что должны брать трофеи.

Вне зависимости от того, победим мы или проиграем, мы продолжим бороться за трофеи. Победа над "Реалом" имела бы большое значение. Смотрим на ситуацию так, что мы обязаны выиграть этот трофей. Мы здесь для этого.

Если сравнивать мою работу сейчас со временами, когда я играл, то мало что поменялось. Теперь я просто должен готовить команду так, чтобы она победила.

Психология очень важна. У них больше опыта в финалах, но мы должны сыграть с энтузиазмом. Постараемся провести весь матч так, как 60 минут в игре с "Бетисом". Желание и амбиции даже не ставятся под вопрос", – сказал Хави.

Матч за Суперкубок Испании между "Барселоной" и "Реалом" состоится завтра, 15 января, в Саудовской Аравии. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

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В статье: Суперкубок Испании Барселона Хави Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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