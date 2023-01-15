  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона предложила Интеру обменять Брозовича на одного из своих игроков
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона предложила Интеру обменять Брозовича на одного из своих игроков

Испания
(2 голосов)

Каталонцы хотят усилить линию полузащиты

Барселона предложила Интеру обменять Брозовича на одного из своих игроков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" заинтересована в подписании полузащитника "Интера" Марсело Брозовича. Взамен испанский клуб предлагает Франка Кессье. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

26-летний Кессье стал игроком "Барселоны" на правах свободного агента летом 2021 года. В 16 матчах за команду ивуарийский футболист провёл на поле 661 минуту, забив один мяч. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

30-летний Брозович перешёл в "Интер" в январе 2015 года. В текущей кампании хорватский полузащитник отметился двумя голами в 12 матчах. Сейчас игрок восстанавливается после травмы.

По теме
yellow-arrow
Депай покинет Барселону уже во время январского трансферного окна
yellow-arrow
Тренер Жироны – о трансфере Цыганкова: Я ничего не знаю об этом
yellow-arrow
Реал Мадрид - Барселона. Анонс и прогноз финала Суперкубка Испании на 15.01.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Интер (Италия) Марсело Брозович Франк Кессье
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт Ди Марцио

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде