Барселона предложила Интеру обменять Брозовича на одного из своих игроков

"Барселона" заинтересована в подписании полузащитника "Интера" Марсело Брозовича. Взамен испанский клуб предлагает Франка Кессье. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

26-летний Кессье стал игроком "Барселоны" на правах свободного агента летом 2021 года. В 16 матчах за команду ивуарийский футболист провёл на поле 661 минуту, забив один мяч. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

30-летний Брозович перешёл в "Интер" в январе 2015 года. В текущей кампании хорватский полузащитник отметился двумя голами в 12 матчах. Сейчас игрок восстанавливается после травмы.