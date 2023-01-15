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Барселона предложила Интеру обменять Брозовича на одного из своих игроков
Каталонцы хотят усилить линию полузащиты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" заинтересована в подписании полузащитника "Интера" Марсело Брозовича. Взамен испанский клуб предлагает Франка Кессье. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
26-летний Кессье стал игроком "Барселоны" на правах свободного агента летом 2021 года. В 16 матчах за команду ивуарийский футболист провёл на поле 661 минуту, забив один мяч. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
30-летний Брозович перешёл в "Интер" в январе 2015 года. В текущей кампании хорватский полузащитник отметился двумя голами в 12 матчах. Сейчас игрок восстанавливается после травмы.
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