В заявку первой команды Реала впервые попал арендованный у Шахтера защитник

Мадридский "Реал" объявил заявку на кубковый матч против "Вильярреала". Примечательно, что там нашлось место для арендованного у "Шахтера" защитника Винисиуса Тобиаса. Это первый случай, когда бразилец попадает в заявку первой команды мадридцев.

Отметим, что также попал в заявку украинец Андрей Лунин.

????✅ Our squad for the match ???? @VillarrealCFen!#CopaDelRey pic.twitter.com/LTBiUx3q35