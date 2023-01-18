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В заявку первой команды Реала впервые попал арендованный у Шахтера защитник

Испания
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Лунин тоже там

В заявку первой команды Реала впервые попал арендованный у Шахтера защитник

Фото: instagram.com/vinicius_04ofc

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" объявил заявку на кубковый матч против "Вильярреала". Примечательно, что там нашлось место для арендованного у "Шахтера" защитника Винисиуса Тобиаса. Это первый случай, когда бразилец попадает в заявку первой команды мадридцев.

Отметим, что также попал в заявку украинец Андрей Лунин.

"Реал" сыграет матч 1/8-ой финала Кубка Испании против "Вильярреала" в четверг, 19-го января. Начало – 22:00.

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В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Тобиас
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