В заявку первой команды Реала впервые попал арендованный у Шахтера защитник

Мадридский "Реал" объявил заявку на кубковый матч против "Вильярреала". Примечательно, что там нашлось место для арендованного у "Шахтера" защитника Винисиуса Тобиаса. Это первый случай, когда бразилец попадает в заявку первой команды мадридцев.

Отметим, что также попал в заявку украинец Андрей Лунин.

"Реал" сыграет матч 1/8-ой финала Кубка Испании против "Вильярреала" в четверг, 19-го января. Начало – 22:00.