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В заявку первой команды Реала впервые попал арендованный у Шахтера защитник
Лунин тоже там
Фото: instagram.com/vinicius_04ofc
Мадридский "Реал" объявил заявку на кубковый матч против "Вильярреала". Примечательно, что там нашлось место для арендованного у "Шахтера" защитника Винисиуса Тобиаса. Это первый случай, когда бразилец попадает в заявку первой команды мадридцев.
Отметим, что также попал в заявку украинец Андрей Лунин.
????✅ Our squad for the match ???? @VillarrealCFen!#CopaDelRey pic.twitter.com/LTBiUx3q35— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) January 18, 2023
"Реал" сыграет матч 1/8-ой финала Кубка Испании против "Вильярреала" в четверг, 19-го января. Начало – 22:00.
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