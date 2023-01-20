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Примера. Мальорка - Сельта 1:0. Все решила одна атака

Испания
(1 голосов)

Тур начался с очень равного противостояния

Примера. Мальорка - Сельта 1:0. Все решила одна атака

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Мальорка" не выглядела лучше "Сельты" на дистанции в 90 минут, однако нашла способ победить. Это уже визитная карточка команды Хавьера Агирре.

В первом тайме у нее даже стопроцентных моментов не было - только владение, подходы, дискомфорт для защиты "Сельты", где выделялся физически крепкий Айду, снимавший почти все навесы.

Сами "Кельты" до перерыва создали один голевой шанс, однако Странд Ларсен в энный раз в сезоне подвел партнеров.

Не забил за "Сельту" и Вейга в начале второго тайма, на что хозяева ответили нереализованным шансом Мурики. Казалось, что все идет к ничьей, но тогда идеальный проход и прострел продемонстрировал Пабло Маффео. Дани Родригесу оставалось только попасть - и 34-летний ветеран вложил в удар весь свой опыт.

Больше моментов команды не создали, и таким образом единственная классная атака привела "Мальорку" к победе - между прочим, третьей подряд на "Сон Моише". В таблице "Киноварь" 10-я с 25 очками. У "Сельты" - лишь 17 баллов и 16-я строчка.

18-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Сельта" - 1:0

Гол: Дани Родригес, 59

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент, Раильо, Настасич (Копете, 77), Хауме Коста - Дани Родригес, Баба (Гренье, 46), де Галларета, Ндиай (Кадевере, 46) - Мурики (Абдон, 85)

"Сельта": Марчесин - Мальо (Карлес Перес, 68), Мингеса (Тапиа, 87), Айду, Нуньес, Серви (Галан, 76) - Вейга, Бельтран, де ла Торре (Оскар, 67) - Странд Ларсен (Пасиенсия, 67), Аспас

Предупреждения: Баба, 32, Райкович, 77, Абдон, 90+4 - Айду, 86, Оскар, 89

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В статье: Сельта (Виго) Мальорка
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