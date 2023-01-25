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Барселона и Реал хотят зарегистрировать бренд Эль Класико, чтобы получать дополнительный доход

Испания
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Ла Лига выступает против

Барселона и Реал хотят зарегистрировать бренд Эль Класико, чтобы получать дополнительный доход

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Новина українською

"Реал" и "Барселона" запросили регистрацию бренда "Эль Класико" в нескольких странах, сообщает Diario Sport. Благодаря этому клубы хотят получить дополнительную финансовую выгоду.

Ла Лига выступает против. Торговая марка "Эль Класико" "широко защищена на международном уровне" и процесс который ведут клубы находится на стадии изучения.

"Что сделали оба клуба, так это запросили регистрацию товарного знака "Эль-Класико" на ряде территорий, таких как Испания, Европейский союз, Бразилия, Мексика и Сингапур, но она не была предоставлена", – говорится в комментарии представителей испанской лиги.

Считается, что "Барселона" и "Реал", зарегистрировав торговую марку смогут получать дополнительный доход от товарищеских матчей или запустить совместный бизнес.

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В статье: Эль Класико Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
sport.es

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