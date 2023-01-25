Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона и Реал хотят зарегистрировать бренд Эль Класико, чтобы получать дополнительный доход
Ла Лига выступает против
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno
"Реал" и "Барселона" запросили регистрацию бренда "Эль Класико" в нескольких странах, сообщает Diario Sport. Благодаря этому клубы хотят получить дополнительную финансовую выгоду.
Ла Лига выступает против. Торговая марка "Эль Класико" "широко защищена на международном уровне" и процесс который ведут клубы находится на стадии изучения.
"Что сделали оба клуба, так это запросили регистрацию товарного знака "Эль-Класико" на ряде территорий, таких как Испания, Европейский союз, Бразилия, Мексика и Сингапур, но она не была предоставлена", – говорится в комментарии представителей испанской лиги.
Считается, что "Барселона" и "Реал", зарегистрировав торговую марку смогут получать дополнительный доход от товарищеских матчей или запустить совместный бизнес.
Популярное сейчас
- Динамо стартовало с разгромного поражения. Таблица спаррингов УПЛ во время зимнего антракта
- 300-400 западных > 2000-3000 советских. В Офисе Президента высказались о передаче танков от партнеров
- Диссидент и ученый. Кто такой Григорий Степанец, оставивший в наследство Залужному миллион долларов
- Атлетик - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.01.2023
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
Новости по теме
- 00:08 Прогнозы на футбол Барселона - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча 1/4 финала Кубка короля на 25.01.2023
- 17:32 Прогнозы на футбол Вильярреал - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Кубка Испании на 19.01.2023
- 14:25 Зарубежные Эль-Класико утратило шарм, а Пеп – амбиции. Главные выводы футбольной недели. Аудиомнение #188