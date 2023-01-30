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Цыганков точно выйдет на Валенсию, Зинченко ждут испытания. Влог Роберто Моралеса
А также о Соболе и Малиновском и чего не хватает Реалу
Очередные футбольные выходные позади, следовательно, у нас уже готовый влог известного комментатора Роберто Моралеса, который объясняет, почему Цыганков не сыграл против Барселоны, но имеет очень хорошие шансы выйти в следующем туре, заявляет, что Барселона должна выиграть чемпионат, не спешит критиковать Соболя за слабый первый матч во Франции, предупреждает об опасности для Зинченко и его Арсенала, увлекается Наполи и акцентирует внимание на любимой для него Бразилии.
00:12 – Даже без Цыганкова Жирона дала бой Барсе
02:00 – Другая история Реала
02:55 – Овьедо – это гарантированная практика для Лунина
03:57 – Роберто верит, что Страсбур и Соболь спасутся от вылета
04:47 – Малиновский уже становится важным для Марселя
05:23 – Англия: тревожный звонок для Зинченко и Арсенала
06:30 – Чем так симпатичен нынешний Наполи
08:00 – О безумном Суперкубке в Бразилии
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