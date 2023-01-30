Цыганков точно выйдет на Валенсию, Зинченко ждут испытания. Влог Роберто Моралеса

Очередные футбольные выходные позади, следовательно, у нас уже готовый влог известного комментатора Роберто Моралеса, который объясняет, почему Цыганков не сыграл против Барселоны, но имеет очень хорошие шансы выйти в следующем туре, заявляет, что Барселона должна выиграть чемпионат, не спешит критиковать Соболя за слабый первый матч во Франции, предупреждает об опасности для Зинченко и его Арсенала, увлекается Наполи и акцентирует внимание на любимой для него Бразилии.

00:12 – Даже без Цыганкова Жирона дала бой Барсе

02:00 – Другая история Реала

02:55 – Овьедо – это гарантированная практика для Лунина

03:57 – Роберто верит, что Страсбур и Соболь спасутся от вылета

04:47 – Малиновский уже становится важным для Марселя

05:23 – Англия: тревожный звонок для Зинченко и Арсенала

06:30 – Чем так симпатичен нынешний Наполи

08:00 – О безумном Суперкубке в Бразилии