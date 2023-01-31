Трансфер Иско в Унион сорвался. Бывший игрок Реала пока не переедет в Германию

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг заявил, что трансфер Иско в "Унион" Берлин на 100% не состоится. Стороны не договорились о финансовой составляющей контракта.

Напомним, что стороны собирались подписать соглашение до 2024-го с опцией продления еще на год.

Сейчас Иско без клуба, после того как в декабре разорвал контракт с "Севильей". У игрока был конфликт с руководством клуба, он также не подходил новому главному тренеру - Хорхе Сампаоли.

В "Севилью" Иско перешел прошлым летом, когда у него истек контракт с "Реалом". Игрока хотел Хулен Лопетеги, который был знаком с футболистом по работе в "Реале" и сборной Испании.