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Трансфер Иско в Унион сорвался. Бывший игрок Реала пока не переедет в Германию
История началась так же неожиданно, как и началась
Фото: twitter.com/SevillaFC
Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг заявил, что трансфер Иско в "Унион" Берлин на 100% не состоится. Стороны не договорились о финансовой составляющей контракта.
Напомним, что стороны собирались подписать соглашение до 2024-го с опцией продления еще на год.
Сейчас Иско без клуба, после того как в декабре разорвал контракт с "Севильей". У игрока был конфликт с руководством клуба, он также не подходил новому главному тренеру - Хорхе Сампаоли.
В "Севилью" Иско перешел прошлым летом, когда у него истек контракт с "Реалом". Игрока хотел Хулен Лопетеги, который был знаком с футболистом по работе в "Реале" и сборной Испании.
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