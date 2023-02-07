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37-летний Диего Алвес бесплатно переходит в Сельту
Неожиданное возвращение в Ла Лигу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Buda Mendes
Голкипер-ветеран Диего Алвес уже в ближайшее время станет игроком "Сельты".
Как сообщает Globo, контракт будет рассчитан до лета. 37-летний вратарь недавно ушел из "Фламенго", поэтому платить за него не придется.
"Кельты" пошли на этот трансфер из-за травмы своего основного голкипера Августина Марчесина, выбывшего до конца сезона. Адекватной замены внутри команды не нашлось.
Диего Алвес уже выступал в Ла Лиге за "Альмерию" (2007-11) и "Валенсию" (2011-17), после чего играл за "Фламенго". Суммарно на его счету 270 матчей (60 - "сухих") в чемпионате Испании и 10 - за сборную Бразилии.
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