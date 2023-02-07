  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. 37-летний Диего Алвес бесплатно переходит в Сельту
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

37-летний Диего Алвес бесплатно переходит в Сельту

Испания
(1 голосов)

Неожиданное возвращение в Ла Лигу

37-летний Диего Алвес бесплатно переходит в Сельту

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Buda Mendes

Новина українською

Голкипер-ветеран Диего Алвес уже в ближайшее время станет игроком "Сельты".

Как сообщает Globo, контракт будет рассчитан до лета. 37-летний вратарь недавно ушел из "Фламенго", поэтому платить за него не придется.

"Кельты" пошли на этот трансфер из-за травмы своего основного голкипера Августина Марчесина, выбывшего до конца сезона. Адекватной замены внутри команды не нашлось.

Диего Алвес уже выступал в Ла Лиге за "Альмерию" (2007-11) и "Валенсию" (2011-17), после чего играл за "Фламенго". Суммарно на его счету 270 матчей (60 - "сухих") в чемпионате Испании и 10 - за сборную Бразилии.

По теме
yellow-arrow
Тренер Бензема о его восстановлении: Даже Криштиану не мог выдержать тренировок Карима. Травма несерьезная
yellow-arrow
Барселона подпишет 17-летнего сына Роналдиньо
yellow-arrow
Окружение Винисиуса считает, что испанские СМИ специально раздувают скандалы, а Ла Лига делает недостаточно в борьбе с расизмом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сельта (Виго) Диего Алвес Фламенго (Рио-де-Жанейро)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Globo

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде