Воспитанник Барселоны согласился на понижение зарплаты - стороны вскоре продлят контракт

Серхи Роберто и "Барселона" согласовали новый контракт.

Как передает испанский источник Sport.es, защитник согласился на понижение зарплаты, дабы каталонцы сумели вписаться в финансовый потолок Ла Лиги. Новая сделка будет подписана по схеме 1+1.

Официально о продлении контракта объявят в течение нескольких дней. Роберто - воспитанник "Барселоны", который из-за частых травм не сумел стать основным в родном клубе. В текущем сезоне он выходил на поле 18 раз, забив два гола и отдав две голевые.