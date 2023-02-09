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Воспитанник Барселоны согласился на понижение зарплаты - стороны вскоре продлят контракт

Испания
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Схема - 1+1

Воспитанник Барселоны согласился на понижение зарплаты - стороны вскоре продлят контракт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Серхи Роберто и "Барселона" согласовали новый контракт.

Как передает испанский источник Sport.es, защитник согласился на понижение зарплаты, дабы каталонцы сумели вписаться в финансовый потолок Ла Лиги. Новая сделка будет подписана по схеме 1+1.

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Официально о продлении контракта объявят в течение нескольких дней. Роберто - воспитанник "Барселоны", который из-за частых травм не сумел стать основным в родном клубе. В текущем сезоне он выходил на поле 18 раз, забив два гола и отдав две голевые.

Ранее сообщалось, что "Барселона", вместе с "Реалом" и "Ювентусом", готовятся к перезапуску Суперлиги.

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В статье: Барселона Серхи Роберто
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