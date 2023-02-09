Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Воспитанник Барселоны согласился на понижение зарплаты - стороны вскоре продлят контракт
Схема - 1+1
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Серхи Роберто и "Барселона" согласовали новый контракт.
Как передает испанский источник Sport.es, защитник согласился на понижение зарплаты, дабы каталонцы сумели вписаться в финансовый потолок Ла Лиги. Новая сделка будет подписана по схеме 1+1.
Официально о продлении контракта объявят в течение нескольких дней. Роберто - воспитанник "Барселоны", который из-за частых травм не сумел стать основным в родном клубе. В текущем сезоне он выходил на поле 18 раз, забив два гола и отдав две голевые.
Ранее сообщалось, что "Барселона", вместе с "Реалом" и "Ювентусом", готовятся к
Популярное сейчас
- Малиновский о победе над ПСЖ: Мы были очень мотивированы, это было потрясающе
- Ему поставили памятник, хотя он прятал виски возле углового. Легенда Леннарта Скоглунда
- Бенефис Малины в Ле Класик, Лунин в финале КЧМ, новый тренер Бельгии. Главные новости за 8 февраля
- УАФ обратилась к испанской футбольной федерации по поводу инцидента с Зозулей
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО