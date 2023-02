Примера. Осасуна убаюкала Вальядолид, Хетафе и Райо не забили по пенальти

Абсолютно равный поединок на "Альфонсо Перес" и справедливая итоговая ничья на табло.

Команды примерно поровну владели мячом, били по воротам; одинаково часто фолили и нарывались на неприяности.

"Райо" открыл счет после ошибки Арамбарри, срезавшего мяч в свои ворота после умело закрученного Паласоном углового. "Хетафе" во втором тайме сравнял его благодаря выносу Димитриевского в тело Энесу Уналу.

"Хетафе" подвел Аленья, удаленный в середине игры, но в целом на характере матча это почти не сказалось. Равность сохранялась.

7 - Enes Ünal has been involved in seven of Getafe's last 10 LaLiga goals (five goals and two assists) – he has scored seven goals in 21 league appearances this season, his second-best record in a single season in the competition (after 16 goals in 37 games in 2021/22). Streak. pic.twitter.com/4c9ntmAcZq