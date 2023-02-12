Примера. Осасуна убаюкала Вальядолид, Хетафе и Райо не забили по пенальти

Абсолютно равный поединок на "Альфонсо Перес" и справедливая итоговая ничья на табло.

Команды примерно поровну владели мячом, били по воротам; одинаково часто фолили и нарывались на неприяности.

"Райо" открыл счет после ошибки Арамбарри, срезавшего мяч в свои ворота после умело закрученного Паласоном углового. "Хетафе" во втором тайме сравнял его благодаря выносу Димитриевского в тело Энесу Уналу.

"Хетафе" подвел Аленья, удаленный в середине игры, но в целом на характере матча это почти не сказалось. Равность сохранялась.

7 - Enes Ünal has been involved in seven of Getafe's last 10 LaLiga goals (five goals and two assists) – he has scored seven goals in 21 league appearances this season, his second-best record in a single season in the competition (after 16 goals in 37 games in 2021/22). Streak. pic.twitter.com/4c9ntmAcZq — OptaJose (@OptaJose) February 12, 2023

Она проявилась даже в пенальти - и "Хета", и "Райо" заработали по одному, и оба не реализовали. У хозяев в стиле Бекхэма в небо мяч запустил Майораль; за гостей неточностью ответил новичок де Томас - его удар взял Сория.

Удивительно, но команды примерно одинакового класса в таблице борются за совершенно разные вещи. Если "Райо" с 33 очками идет 6-м и стремится в еврокубки, то "Хетафе" с 19 баллами остается в зоне вылета.

21-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Райо Вальекано" - 1:1

Голы: Унал, 77 - Арамбарри, 38 (с пенальти)

"Хетафе": Сория - Порту, Дуарте, Альдерете, Альварес - Вильяр (Мунир, 46), Арамбарри (Сеоане, 90+1), Милья (Альгобия, 26), Аленья - Унал, Майораль (Латаса, 74)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью (Марио Эрнандес, 53), Лежен, Катена, Фран Гарсия - Валентин, Комесанья (Сисс, 68) - Паласон, Трехо (Унаи Лопес, 68), Альваро Гарсия (Шаваррия, 83) - Камельо (де Томас, 83)

Предупреждения: Аленья, 45+3, Альварес, 56, Арамбарри, 90 - Комесанья, 4, Валентин, 43, Альваро Гарсия, 45+1, Балью, 50

Удаление: Аленья, 54

А вот этот равный в целом поединок не подарил ни голов, ни даже незабитых пенальти. Скучновато вышло.

В первом тайме лучше выглядел "Вальядолид", который создал несколько шансов усилиями Леона, Плано и, особенно, Мачиса. Именно Дарвин упустил самый удобный шанс забить - его удар с линии отбил ветеран Аридане, самый активный игрок матча.

В начале второй половины "Осасуна" внезапно огрызнулась попыткой Авилы в штангу - и с тех пор начались небольшие качели.

Атаковала то одна команда, то другая; то Ларин чуть-чуть промахнется, то Брашанац в контратаке выполнит парашют вместо удара. При этом ощущение, что голов мы не увидим, появилось минуты с 70-й - уверены, вы понимаете, о чем идет речь, таких матчей много.

В таблице ничья особо не повлияла на позиции команд. "Вальядолид" с 24 очками поднялся с 14-го на 13-е место. У "Осасуны" - 30 баллов и 9-я позиция.

21-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Осасуна" - 0:0

"Вальядолид": Масип - Луис Перес, Онгла, Хави Санчес, Оласа - Мончу (Меса, 59), Кике Перес (Иван Санчес, 75) - Плата, Плано (Амалла, 75), Мачис (Агуадо, 88) - Серхио Леон (Ларин, 60)

"Осасуна": Айтор Фернандес - Монкайола, Аридане, Крус, Ману Санчес - Ибаньес (Брашанац, 63), Торро (Муньос, 70), Мой Гомес - Авила, Будимир (Кике, 63), Барха (Рубен Гарсия, 63)

Предупреждения: Мачис, 36 - Крус, 34, Ману Санчес, 85, Авила, 88