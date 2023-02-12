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Примера. Вильярреал - Барселона 0:1. Каталонцы верны новообретенному стилю

Испания
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(2 голосов)

За минимальные победы тоже начисляют три очка

Примера. Вильярреал - Барселона 0:1. Каталонцы верны новообретенному стилю

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" в очередной раз в сезоне победила с минимальным счетом, но кто возьмется ее за это критиковать? Цифры в таблице говорят сами за себя.

Тем более, игра каталонцев, скорее, радует, чем наоборот. Пусть команде Хави не хватает блеска и доминирования на все 90 минут, но фрагментами она просто великолепна.

Так, на 3-й минуте идеальный разрезной пас вывел Левандовского на ворота, но Рейна справился.

Вратарь-ветеран, однако, был бессилен чуть позже, когда сам Роберт вывел на ворота Педри - атака получилась словно из времен, когда Хави еще был на поле, а не у боковой линии.

Был у "Барсы" в первом тайме и третий шанс, но Левандовский снова проиграл дуэль Рейне. И только после этого "Вильярреал" смог достойно ответить, причем после обрезки самих каталонцев - это Моралес выбежал на ворота, но в них не попал.

Перерыв в игре на нее не повлиял - разве что грубости и толкотни в полузащите стало больше. Тер Штеген "Барсу" не выручал - сегодня героем выступил Араухо, дважды нейтрализовавший Пино в суперопасных ситуациях. У противоположных ворот Рафинья и все тот же Левандовский продолжали мазать - все у них сегодня получалось, кроме ударов.

Обеим командам кое-кого сильно не хватало. "Барса" точно сыграла бы изысканнее с Бускетсом в опорной зоне, а "Вильярреалу" не хватило наконечника атак - читай, Жерара Морено. Впрочем, и так получилось вполне качественно.

В таблице победа позволила "Барсе" оторваться от "Реала" уже на 11 очков, но "Сливочные" пропускали этот тур из-за КЧМ, так что у них есть игра в запасе. "Вильярреал", в свою очередь, опустился аж на 8-е место с 31 очком. "Атлетик", "Бетис" и даже "Райо" идут выше - команде Кике Сетьена придется попотеть, чтобы зацепиться даже за Лигу конференций по итогам сезона.

21-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Барселона" - 0:1

Гол: Педри, 18

"Вильярреал": Рейна - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Тригейрос, 83) - Коклен (Чуквезе, 36), Капу, Парехо, Баэна (Ниньо, 83) - Моралес (Мохика, 83), Пино

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - Педри, де Йонг, Кессье (Альба, 89) - Рафинья (Ферран Торрес, 81), Левандовский, Гави

Предупреждения: Пау Торрес, 37, Баэна, 49, Парехо, 62, Альберто Морено, 71 - Араухо, 43, де Йонг, 56, Кунде, 58, Рафинья, 81

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В статье: Барселона Вильярреал
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Комментарии (6)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.02.2023 в 00:22
Всех барселонцев с победой !!! Какая же классная у нас защита. Араухо, это стена!!! Гол получился красивым, но что-то не то с Робертом. Выглядело, как он бутсы не по размеру одел.
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+3
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.02.2023 в 00:18
Очень легко Барса играла, забила гол и успокоилась. Учись зловонная помойка у будущего чемпиона как играть надо.
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+3
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
13.02.2023 в 00:04
"Зі скрипом", утім перемога все одно за Барселоною Так Бускетс не був би зайвим, але на свіжих ногах А от Роберту потрібно пригадати навіщо він прийшов... Знов не реалізував кілька перспективних моментів! А без нього Барса погано забиває. ну і ОДИНАДЦЯТЬ це дійсно ПЛЮС! Хтось хоч виставкові, проте дві гри на чужині провів...
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+3
-1
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sasha1951 (Sausalito)
13.02.2023 в 00:04
За последние лет 20, это самая слабая барселона
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0
-4
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.02.2023 в 00:26
Ты почему на вопрос не отвечаешь? Я спрашивал почему у мадридасов такие аватарки дебильные?
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+3
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
12.02.2023 в 23:59
Важкувато перемогли.Але то таке- головне 3 очки заробили! З перемогою! Левандовскі здав щось останнім часом...Добре, що Педрі виручає!
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+3
0

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