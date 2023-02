Примера. Вильярреал - Барселона 0:1. Каталонцы верны новообретенному стилю

"Барселона" в очередной раз в сезоне победила с минимальным счетом, но кто возьмется ее за это критиковать? Цифры в таблице говорят сами за себя.

Тем более, игра каталонцев, скорее, радует, чем наоборот. Пусть команде Хави не хватает блеска и доминирования на все 90 минут, но фрагментами она просто великолепна.

Так, на 3-й минуте идеальный разрезной пас вывел Левандовского на ворота, но Рейна справился.

Вратарь-ветеран, однако, был бессилен чуть позже, когда сам Роберт вывел на ворота Педри - атака получилась словно из времен, когда Хави еще был на поле, а не у боковой линии.

7 - Only Jude Bellingham (10) has scored more goals than Pedri Gonzalez (7) this season in all competitions among all midfielders from the top five European leagues under the age of 21. Jewel. pic.twitter.com/id1XmuxldH

Был у "Барсы" в первом тайме и третий шанс, но Левандовский снова проиграл дуэль Рейне. И только после этого "Вильярреал" смог достойно ответить, причем после обрезки самих каталонцев - это Моралес выбежал на ворота, но в них не попал.

Перерыв в игре на нее не повлиял - разве что грубости и толкотни в полузащите стало больше. Тер Штеген "Барсу" не выручал - сегодня героем выступил Араухо, дважды нейтрализовавший Пино в суперопасных ситуациях. У противоположных ворот Рафинья и все тот же Левандовский продолжали мазать - все у них сегодня получалось, кроме ударов.

Обеим командам кое-кого сильно не хватало. "Барса" точно сыграла бы изысканнее с Бускетсом в опорной зоне, а "Вильярреалу" не хватило наконечника атак - читай, Жерара Морено. Впрочем, и так получилось вполне качественно.

7 - Barcelona have recorded seven wins by 1-0 in 21 games in LaLiga 2022/23, equalling their highest total in a full season in the history of the competition (7 in 44 games in 1986/87 and 7 also in 42 games in 1995/96 and 1996/97). Direct. pic.twitter.com/Xm5Eoza1eH