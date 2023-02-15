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Лунин снова в основе. Реал – Эльче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Реал - Эльче: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.02.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Лунин снова в основе. Реал – Эльче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Miguel Fernandez/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

Вроде бы и проходной матч. "Реал" пока не на первом месте в Примере, но остается грозной силой по меркам Испании и всей Европы. А будет противостоять ему сегодня самая плохая команда Примеры после 20-ти туров "Эльче". Все бы ничего, но ворота мадридцев снова будет защищать Андрей Лунин. Он подменяет травмированного Тибо Куртуа.

Поэтому есть дополнительный интерес внимательно наблюдать за поединком, который начнется в среду, 15-го февраля, в 22:00. MEGOGО – официальный транслятор чемпионата Испании в Украине.

Примера. 21-й тур
15 февраля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:00 "Эльче"
Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

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В статье: Реал (Мадрид) Эльче
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