Лунин снова в основе. Реал – Эльче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию чемпионата Испании

Вроде бы и проходной матч. "Реал" пока не на первом месте в Примере, но остается грозной силой по меркам Испании и всей Европы. А будет противостоять ему сегодня самая плохая команда Примеры после 20-ти туров "Эльче". Все бы ничего, но ворота мадридцев снова будет защищать Андрей Лунин. Он подменяет травмированного Тибо Куртуа.

Поэтому есть дополнительный интерес внимательно наблюдать за поединком, который начнется в среду, 15-го февраля, в 22:00. MEGOGО – официальный транслятор чемпионата Испании в Украине.

Примера. 21-й тур

15 февраля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Эльче"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO, Volia TV