Бензема обошел Рауля по голам за Реал в Ла Лиге. Впереди только Роналду

Карим Бензема отличился дублем в матче против "Эльче". Эти голы стали для француза 229-м и 230-м в Ла лиге за "Реал" Мадрид.

По голам в чемпионате Испании Карим Бензема обошел Рауля с 228-ю голами. Впереди только Криштиану Роналду – у португальца 311 забитых мячей в чемпионате Испании.

В этом сезоне Карим провел за "Реал" 23 матча, забил 16 голов и отдал 4 голевые передачи. В Ла Лиге у француза 13 поединков и 11 голов с 3-мя голевыми.

Контракт Карима с "Реалом" истекает в конце сезона. Стороны пока не договорились о соглашении.

3 - Top 3 scorers of @realmadriden in the history of LaLiga:



????Cristiano Ronaldo ???????? - 311 goals

????KARIM BENZEMA ???????? - 229 goals????

????Raúl González Blanco ???????? - 228 goals



Legend. pic.twitter.com/pTD0uipKMF