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Бензема обошел Рауля по голам за Реал в Ла Лиге. Впереди только Роналду
До португальца ещё 81 гол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Карим Бензема отличился дублем в матче против "Эльче". Эти голы стали для француза 229-м и 230-м в Ла лиге за "Реал" Мадрид.
По голам в чемпионате Испании Карим Бензема обошел Рауля с 228-ю голами. Впереди только Криштиану Роналду – у португальца 311 забитых мячей в чемпионате Испании.
В этом сезоне Карим провел за "Реал" 23 матча, забил 16 голов и отдал 4 голевые передачи. В Ла Лиге у француза 13 поединков и 11 голов с 3-мя голевыми.
Контракт Карима с "Реалом" истекает в конце сезона. Стороны пока не договорились о соглашении.
3 - Top 3 scorers of @realmadriden in the history of LaLiga:— OptaJose (@OptaJose) February 15, 2023
????Cristiano Ronaldo ???????? - 311 goals
????KARIM BENZEMA ???????? - 229 goals????
????Raúl González Blanco ???????? - 228 goals
Legend. pic.twitter.com/pTD0uipKMF
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