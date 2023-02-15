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Бензема обошел Рауля по голам за Реал в Ла Лиге. Впереди только Роналду

Испания
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До португальца ещё 81 гол

Бензема обошел Рауля по голам за Реал в Ла Лиге. Впереди только Роналду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карим Бензема отличился дублем в матче против "Эльче". Эти голы стали для француза 229-м и 230-м в Ла лиге за "Реал" Мадрид.

По голам в чемпионате Испании Карим Бензема обошел Рауля с 228-ю голами. Впереди только Криштиану Роналду – у португальца 311 забитых мячей в чемпионате Испании.

В этом сезоне Карим провел за "Реал" 23 матча, забил 16 голов и отдал 4 голевые передачи. В Ла Лиге у француза 13 поединков и 11 голов с 3-мя голевыми.

Контракт Карима с "Реалом" истекает в конце сезона. Стороны пока не договорились о соглашении.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Рауль Гонсалес Бланко
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