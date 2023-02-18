Хави: Не понимаю, почему меня называют оборонительным тренером

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави высказался о стиле игры своей команды в последних поединках:

"Иногда мы играем по схеме 3-4-3, как с "Сосьедадом". Мы хотим возвращать себе мяч на половине поля соперника. Мы, вероятно, самая атакующая команда в Европе наряду с "Сити". Удивительно, что меня называют оборонительным тренером", - сказал тренер.

Напомним, последний матч каталонцев с "Манчестер Юнайтед" в 1/16 Лиги Европы завершился со счётом 2:2. В нынешнем сезоне чемпионата Испании "сине-гранатовые" располагаются на первой строчке турнирной таблицы, опережая мадридский "Реал" на восемь очков.