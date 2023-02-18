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Хави: Не понимаю, почему меня называют оборонительным тренером

Испания
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Тренер не отказывается от атакующего стиля

Хави: Не понимаю, почему меня называют оборонительным тренером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави высказался о стиле игры своей команды в последних поединках:

"Иногда мы играем по схеме 3-4-3, как с "Сосьедадом". Мы хотим возвращать себе мяч на половине поля соперника. Мы, вероятно, самая атакующая команда в Европе наряду с "Сити". Удивительно, что меня называют оборонительным тренером", - сказал тренер.

Напомним, последний матч каталонцев с "Манчестер Юнайтед" в 1/16 Лиги Европы завершился со счётом 2:2. В нынешнем сезоне чемпионата Испании "сине-гранатовые" располагаются на первой строчке турнирной таблицы, опережая мадридский "Реал" на восемь очков.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Хави
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Источник:
Marca

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