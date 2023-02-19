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Вальверде стал вторым полузащитником Реала, забившим минимум 12 голов за сезон за последние 10 лет

Испания
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Вальверде стал вторым полузащитником Реала, забившим минимум 12 голов за сезон за последние 10 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде отметился забитым голом во вчерашнем поединке 22-го тура испанского чемпионата против "Осасуны". Для уругвайца этот мяч стал 12-м в текущем сезоне: семь в Ла Лиге, три на Клубном чемпионате мира и два в Лиге чемпионов.

Футболист стал вторым полузащитником "Реала" за последние 10 лет, кому удавалось достичь такой отметки результативности после Хамеса Родригеса. Колумбиец в своем первом сезоне в составе "сливочных" (14-15 гг.) забил 17 мячей во всех турнирах.

Также для Вальверде этот матч стал 150-м в Ла Лиге: 126 поединков в составе "Реала", еще 24 – за "Депортиво". В активе уругвайца 20 результативных действий в чемпионате Испании (11+9).

У Федерико есть еще шанс улучшить количество забитых голов и превзойти Хамеса Родригеса. До конца чемпионата "Реал" проведет еще 16 матчей. Кроме этого "сливочные" продолжают выступления в Лиге чемпионов и Кубке Испании.

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В статье: Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона) Федерико Вальверде
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