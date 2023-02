Вальверде стал вторым полузащитником Реала, забившим минимум 12 голов за сезон за последние 10 лет

Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде отметился забитым голом во вчерашнем поединке 22-го тура испанского чемпионата против "Осасуны". Для уругвайца этот мяч стал 12-м в текущем сезоне: семь в Ла Лиге, три на Клубном чемпионате мира и два в Лиге чемпионов.

Футболист стал вторым полузащитником "Реала" за последние 10 лет, кому удавалось достичь такой отметки результативности после Хамеса Родригеса. Колумбиец в своем первом сезоне в составе "сливочных" (14-15 гг.) забил 17 мячей во всех турнирах.

