Примера. Райо не дожал Севилью, а Эльче проиграл в фирменном стиле

19 раз пробил "Эльче" по воротам "Эспаньола", 5 ударов попали в створ, а в сухом остатке опять ноль голов и поражение.

К этому уже надо привыкнуть. И совершенно неважно, что уже к 12-й минуты "Эльче" создал два стопроцентных шанса. Кто знает команду Пабло Мачина, тот не сомневался, что Маскарель и Бойе пробьют мимо ворот.

Немного смущала в этой игре лишь расточительность "Попугаев", которые тоже промахивались будь здоров. Так, Денис Суарес, расстреливая пустые ворота с пяти метров, попал в одинокого защитника, стоявшего на линии!

Успокоилась игра только в перерыве - видимо, тренерам не понравился чрезмерно открытый футбол. Команды забегали медленнее, мяч начал застревать в центре, однако и здесь "Эльче" держался как минимум на равных до тех самых пор, пока Кармона не решил всех подставить - иначе его красную объяснить трудно.

4 - Espanyol's Sergi Darder has scored four goals in 22 appearances in LaLiga 2022/23, equalling his highest tally in a single season in the competition (4 in 2018/19 and 2014/15). Motivated. pic.twitter.com/H3KfoZ6T3G

Ну, а в меньшинстве против более классного оппонента всегда трудно - отсюда и гол Дардера в добавленное время. Красиво прошел Серхи, спору нет.

В таблице победа подняла "Эспаньол" на 13-е место с 24 очками. У "Эльче" по-прежнему безнадежно последнее место с 9 баллами.

22-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Эспаньол" - 0:1

Гол: Дардер, 90+2

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Роко, Магальян (Бигас, 46) - Кармона, Маскарель, Гумбау (Верду, 90+1), Клерк - Понсе (Нтека, 76), Бойе, Фидель (Хосан, 88)

"Эспаньол": Пачеко - Серхи Гомес, Грагера, Оливан (Симо, 77) - Рубен Санчес (Пьер-Габриэль, 64), Дардер, Винисиус Соуза, Денис Суарес (Эспозито, 77), Хиль (Меламед, 86) - Брейтуэйт, Пуадо (Видаль, 65)

Предупреждения: Кармона, 71 - Хиль, 43, Оливан, 44, Эспозито, 90+6

Удаление: Кармона, 81

Пять подряд домашних побед не повлияли на выездную форму "Севильи". Сегодня "Нервион" отбивался, а не играл на равных с "Райо".

Хозяева привычно понеслись вперед со старта, и Камельо на 2-й минуте упустил свой момент. За этим, впрочем, последовала пауза - ультразащитные 5-4-1 плюс низкий защитный блок от Сампаоли делали свое дело.

В середине тайма "Райо" так отчаялся, что даже упустил инициативу - и это обернулось голом Сусо практически из ниоткуда. Хавбеку сильно помог рикошет, но и фланг Франа Гарсии провалился тоже.

Пришли в себя мадридцы уже после перерыва. Атака следовала за атакой, навес за навесом, и если Камельо прострел не замкнул, то Лежен со второго этажа пробил безупречно - 1:1.

4 - Florian Lejeune is the defender has scored the most goals in LaLiga 2022/23 (4) and the Rayo Vallecano defender with the most goals scored in a single season in the competition since Sergio Corino in 2001/02 (5). New. pic.twitter.com/jJa0VucRkU