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Алаба получил повреждение в матче с Ливерпулем. Он восстановился от травмы только в начале февраля
Серьезная потеря для "Реала", снова
Фото: twitter.com/realmadrid
Давид Алаба не смог доиграть до конца встречу с "Ливерпулем" в 1/8 Лиги чемпионов. Австрийского защитника пришлось заменть на 27-ой минуте встречи.
Вместо него на поле появился Начо Фернандес. Все из-за того, что Алаба почувствовал дискомфорт в правом бедре.
Фуллбек уже пропустил 7 матчей с 11-го января по 2-е февраля из-за мышечной травмы.
В этом сезоне Давид сыграл за "Реал" в 28-и матчах, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.
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