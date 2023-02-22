Алаба получил повреждение в матче с Ливерпулем. Он восстановился от травмы только в начале февраля

Давид Алаба не смог доиграть до конца встречу с "Ливерпулем" в 1/8 Лиги чемпионов. Австрийского защитника пришлось заменть на 27-ой минуте встречи.

Вместо него на поле появился Начо Фернандес. Все из-за того, что Алаба почувствовал дискомфорт в правом бедре.

Фуллбек уже пропустил 7 матчей с 11-го января по 2-е февраля из-за мышечной травмы.

В этом сезоне Давид сыграл за "Реал" в 28-и матчах, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.