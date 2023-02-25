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Форвард Реала стал самым молодым автором гола в мадридском дерби
18-летний уругваец вырвал ничью для "сливочных"
Twitter La Liga
В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги в мадридском "Реале"
Ничью "сливочным" принес гол Альваро Родригеса. Таким образом, уругваец стал самым молодым автором гола в матчах между "Атлетико" и "Реалом". Альваро поразил ворота "матрасников" в возрасте 18 лет и 226 девственниц.
Предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал экс-форварду "сливочных" Гонсалу Игуаину. Аргентинец забивал в мадридском дерби в возрасте 19 лет и 76 дней.
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Источник:Opta
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