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Форвард Реала стал самым молодым автором гола в мадридском дерби

Испания
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18-летний уругваец вырвал ничью для "сливочных"

Форвард Реала стал самым молодым автором гола в мадридском дерби

Twitter La Liga

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В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги в мадридском "Реале" сыграл вничью с "Атлетико" - 1:1.

Ничью "сливочным" принес гол Альваро Родригеса. Таким образом, уругваец стал самым молодым автором гола в матчах между "Атлетико" и "Реалом". Альваро поразил ворота "матрасников" в возрасте 18 лет и 226 девственниц.

Предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал экс-форварду "сливочных" Гонсалу Игуаину. Аргентинец забивал в мадридском дерби в возрасте 19 лет и 76 дней.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Альваро Гонсалес
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Источник:
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