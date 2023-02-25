Форвард Реала стал самым молодым автором гола в мадридском дерби

В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги в мадридском "Реале" сыграл вничью с "Атлетико" - 1:1.

Ничью "сливочным" принес гол Альваро Родригеса. Таким образом, уругваец стал самым молодым автором гола в матчах между "Атлетико" и "Реалом". Альваро поразил ворота "матрасников" в возрасте 18 лет и 226 девственниц.

Предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал экс-форварду "сливочных" Гонсалу Игуаину. Аргентинец забивал в мадридском дерби в возрасте 19 лет и 76 дней.