Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Облак: У нас постоянно красные карточки. Может, следующий матч начнём вдесятером
Игрок раскритиковал испанских арбитров
Голкипер "Атлетико" Ян Облак прокомментировал удаление Анхеля Корреа в матче 23-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (1:1).
"Это была сложная игра, потому что мы играли в меньшинстве. Нам удалось забить, а потом они забили со стандарта, но так оно и есть. В конце концов, мы должны быть счастливы, что взяли одно очко.
Последние пять дерби мы заканчиваем с красными карточками. Может, следующий матч начнём вдесятером", - сказал вратарь.
Напомним, Корреа получил красную карточку на 64-й минуте матча при счёте 0:0. В предыдущем матче с "Реалом" "Атлетико" также оставался в меньшинстве после того, как Стефан Савич получил две жёлтые карточки.
Популярное сейчас
- Еще более 600 отправлено к Кобзону. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Тоттенхэм - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 26.02.2023
- Альмерия - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.02.2023
- Мудрик или Кейн, дерби Мадрида и Малиновский против ПСЖ. Расписание футбола на 24-26 февраля
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО
- Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО