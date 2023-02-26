Облак: У нас постоянно красные карточки. Может, следующий матч начнём вдесятером

Голкипер "Атлетико" Ян Облак прокомментировал удаление Анхеля Корреа в матче 23-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (1:1).

"Это была сложная игра, потому что мы играли в меньшинстве. Нам удалось забить, а потом они забили со стандарта, но так оно и есть. В конце концов, мы должны быть счастливы, что взяли одно очко.

Последние пять дерби мы заканчиваем с красными карточками. Может, следующий матч начнём вдесятером", - сказал вратарь.