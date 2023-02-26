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Облак: У нас постоянно красные карточки. Может, следующий матч начнём вдесятером

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Игрок раскритиковал испанских арбитров

Облак: У нас постоянно красные карточки. Может, следующий матч начнём вдесятером

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Голкипер "Атлетико" Ян Облак прокомментировал удаление Анхеля Корреа в матче 23-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (1:1).

"Это была сложная игра, потому что мы играли в меньшинстве. Нам удалось забить, а потом они забили со стандарта, но так оно и есть. В конце концов, мы должны быть счастливы, что взяли одно очко.

Последние пять дерби мы заканчиваем с красными карточками. Может, следующий матч начнём вдесятером", - сказал вратарь.

Напомним, Корреа получил красную карточку на 64-й минуте матча при счёте 0:0. В предыдущем матче с "Реалом" "Атлетико" также оставался в меньшинстве после того, как Стефан Савич получил две жёлтые карточки.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Анхель Корреа Ян Облак
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Источник:
IU Sport

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
26.02.2023 в 09:53
РЕАЛьно Пе...с його знає ЧОМУ так стається... Може хтось вирішив, що вириватись з обіймів чорних чоловіків то "расизм".
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