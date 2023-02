Примера. Атлетик - Жирона 2:3. Два автогола, ассист Цыганкова и невезение Уильямса

Сенсационный результат, если учесть домашнюю форму басков и выездную - "Жироны".

Может, это трансфер Цыганкова так помог каталонцам? Уже на 4-й минуте украинец сместился в центр и отдал под удар Алейшу Гарсии, который открыл счет.

Впрочем, гораздо больше Виктора помогало сегодня "Жироне" везение. Еще до перерыва баски отправили в свои ворота два (!) автогола. Их концентрация никуда не годилась. Стоило хорошенько подать в штрафную, как кто-то из "Атлетика" обязательно привозил.

С атакой у басков было лучше, но тоже неидеально. Впечатлил только голевой удар с левой от Берчиче - это чистый класс. Еще один гол Уильямса ВАР отменил из-за крохотного офсайда. Ну и все, перерыв.

2 - Athletic are the first side to score 2+ own goals in two different games in LaLiga in the 21st Century. Unlucky. pic.twitter.com/fCkLOkRYs3