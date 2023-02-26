Примера. Атлетик - Жирона 2:3. Два автогола, ассист Цыганкова и невезение Уильямса

Сенсационный результат, если учесть домашнюю форму басков и выездную - "Жироны".

Может, это трансфер Цыганкова так помог каталонцам? Уже на 4-й минуте украинец сместился в центр и отдал под удар Алейшу Гарсии, который открыл счет.

Впрочем, гораздо больше Виктора помогало сегодня "Жироне" везение. Еще до перерыва баски отправили в свои ворота два (!) автогола. Их концентрация никуда не годилась. Стоило хорошенько подать в штрафную, как кто-то из "Атлетика" обязательно привозил.

С атакой у басков было лучше, но тоже неидеально. Впечатлил только голевой удар с левой от Берчиче - это чистый класс. Еще один гол Уильямса ВАР отменил из-за крохотного офсайда. Ну и все, перерыв.

2 - Athletic are the first side to score 2+ own goals in two different games in LaLiga in the 21st Century. Unlucky. pic.twitter.com/fCkLOkRYs3 — OptaJose (@OptaJose) February 26, 2023

На второй тайм "Жирона" вышла с единственной целью сохранить внезапное преимущество. "Атлетик" же понесся вперед. И что вы думаете? Моментов почти не было!

В сущности, после перерыва "Атлетик" создал только один стопроцентный шанс, но гостей от гола спас Иньяки, отбив корпусом мяч, летевший в угол. Ужасный матч для ганца.

Гол Рауля Гарсии в концовке - это чисто техническая ошибка Гассаниги, который словно хотел доказать баскам, что тоже умеет круто привозить.

Касательно нашего Виктора Цыганкова, то он много работал на команду и разогнал две опасных контратаки (это на две больше, чем Рикельме слева) - в одном случае, до удара не дошло, в другом - партнер плотно пробил с 12-13 метров по центру ворот. Взаимопонимание еще надо подтягивать, да и физику тоже, но, учитывая ассист, экс-динамовца стоит хвалить.

✅#GironaFC: Tsygankov suma un gol y dos asistencias en las dos últimas jornadas. pic.twitter.com/JAme7vFviL — Guía Fantasy Marca (@GuiaLFM) February 26, 2023

В таблице вторая кряду победа подняла "Жирону" на 10-е место с 30 очками. Кажется, вылет им уже не грозит. "Атлетик" с 32 баллами находится совсем рядом.

23-й тур Примеры. Бильбао. "Сан Мамес"

"Атлетик" - "Жирона" - 2:3

Голы: Берчиче, 35, Рауль Гарсия, 89 - Алейш Гарсия, 4, де Маркос, 19 (автогол), Весга, 45+1 (автогол)

"Атлетик": Симон (Агирресабала, 46) - де Маркос (Капа, 78), Йерай (Лекуэ, 68), Паредес, Берчиче - Весга, Сансет (Морсильо, 78) - Уильямс, Муньяин, Беренгер - Гурусета (Рауль Гарсия, 46)

"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Хуанпе, Хави Эрнандес (Гутьеррес, 61) - Ромеу - Цыганков (Рейньер, 80), Алейш Гарсия, Борха Гарсия (Валери, 70), Рикельме (Иван Мартин, 71) - Кастельянос (Стуани, 80)

Предупреждения: де Маркос, 14, Йерай, 45, Рауль Гарсия, 78, Муньяин, 85, Паредес, 90+4 - Кастельянос, 16, Буэно, 28, Арнау, 36, Ромеу, 72, Гассанига, 90+3