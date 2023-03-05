  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Барселона - Валенсия 1:0. Слабые и еще слабее
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Барселона - Валенсия 1:0. Слабые и еще слабее

Испания
(2 голосов)

Матч очень низкого качества

Примера. Барселона - Валенсия 1:0. Слабые и еще слабее

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Редко на "Камп Ноу" команды играют аж так плохо, но сегодня болельщикам не повезло.

"Барса" страдала с мячом без Левандовского, Педри, Гави и Дембеле. Из сменщиков только Рафинья показывал хоть какой-то уровень и желание, остальные - ужас. Ну, а "Валенсия" - это давно уже синоним слова "кризис".

Представляете, да? До перерыва "Барса" создала ровно два реальных момента, но реализовал свой шанс только Рафинья - ему эффектно ассистировал Бускетс. В похожем эпизоде Фати после идеального навеса ударил головой себе в ноги - идеальная иллюстрация всех его последних выступлений.

По "Валенсии" - она была близка к голу на 39-й минуте, когда Ферран ужасной передачей подставил тер Штегена, но Лино промахнулся. Перерыв.

Во втором тайме "Барса" почти сразу заработала пенальти - Гильямон рукой сыграл в штрафной - и тут началось смешное. Фати и Ферран - два главных антигероя сезона в Каталонии - чуть не побились за право пробить, в итоге к мячу подошел Торрес и не попал в ворота!

Будь на месте "Валенсии" хоть немного приличный коллектив, он бы наверняка воспользовался слабостями сегодняшней "Барсы", но "Летучим мышам" не помогло даже удаление Араухо. Уругваец фолом последней надежды остановил Дуро после ошибки Кунде - и, как показала жизнь, сделал все правильно.

В ситуации 11 на 10 "Валенсия" вообще ни разу не напрягла тер Штегена - впрочем, как и "Барса" не заставила нервничать Мамардашвили. Скучнейшие полчаса.

В таблице вымученная победа позволила "Барсе" с 62 очками оторваться от "Реала" уже на 10 пунктов - задача, пусть и со скрипом, решена. У "Валенсии" все еще 23 балла и предпоследнее, 19-е место.

24-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Валенсия" - 1:0

Гол: Рафинья, 16

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Кристенсен, Араухо, Бальде - Роберто (Эрик Гарсия, 81), Бускетс, де Йонг (Кессье, 46) - Рафинья (Аларкон, 87), Ферран Торрес, Фати (Алонсо, 61)

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Джемерт (Диахаби, 55), Озкачар, Васкес - Коррея (Кастильехо, 62), Мориба (Фран Перес, 62), Гильямон, Алмейда (Муса, 78), Самуэл Лино (Клюйверт, 78) - Дуро

Удаление: Араухо, 59

По теме
yellow-arrow
Выстрадали. Барселона - Валенсия 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Барселона без Левандовского и Гави выходит на матч с Валенсией. Текстовая трансляция
yellow-arrow
Брат Хави будет руководить Барселоной в матче против Валенсии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Валенсия
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.03.2023 в 19:51
Олег, братуха с победой !!!
Ответить
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.03.2023 в 19:48
Ух …. выдохнули. Всех барселонцев с победой! Сыграли достойно, обьясню, что я имею ввиду. Уже две игры с первой минуты отыграли имея в составе практически на одного/двух игроков меньше соперника. Фати/Торрес - вредители. То дорогу летящему мячу перебежит, то опасные навесы в свою штрафную. Местные болельщики просто обязаны прийти к офису Барсы с протестами, чтобы этих двух клоунов выгнали из команды Вроде Левандовски и Дембеле могут быть готовы к следующему матчу, очень надеюсь.
Ответить
0
-1
Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.03.2023 в 19:47
Для ФКБ это 4-й матч за последние 13 дней. Из этих 4-х матчей три гостевые. Плюс травмы ведущих игроков. В данной ситуации, Барса - герои! Молодцы! А для тех, кто в отчетах сочиняет, что Барса должна играть искрометный футбол, пусть пишет свои подобные заголовки после матчей Реала с Алькояно или Мальорками.
Ответить
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.03.2023 в 19:50
Пишут поносометно
Ответить
0
-1
Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.03.2023 в 19:41
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.03.2023 в 19:33
рафик - молодец)) а тупое лошьё снова об0сралось с прогнозом)))
Ответить
+1
-1
Нескорений (українець)
05.03.2023 в 19:24
Торрес даже с пенальти не попадает в створ ворот. Ну и тормоз.
Ответить
+1
-1
Нескорений (українець)
05.03.2023 в 19:19
Там вроде пенальти должен был быть в ворота Барсы. Странно почему ВАР не смотрели.
Ответить
0
-3
Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.03.2023 в 19:44
Естественно, там и повода не было, чтоб что-то смотреть. И второе. Если в спорных ситуациях, когда нужно назначать пенальти в ворота Реала, ВАР не смотрят, то почему должны смотреть в той ситуации, что ты увидел?
Ответить
+1
-1
Algrab (Костопiль)
05.03.2023 в 19:17
Яка гидота....
Ответить
0
-3
Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.03.2023 в 19:42
Гробик, я тебя имел во все щели!!!
Ответить
+1
-1
Algrab (Костопiль)
05.03.2023 в 19:51
Не озвучуй, Оленю, що ти п.дар... Це вже давно всім відомо...
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
05.03.2023 в 19:16
+10 Все інше жахливий сон, який треба забути!
Ответить
+3
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде