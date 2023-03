Примера. Барселона - Валенсия 1:0. Слабые и еще слабее

Редко на "Камп Ноу" команды играют аж так плохо, но сегодня болельщикам не повезло.

"Барса" страдала с мячом без Левандовского, Педри, Гави и Дембеле. Из сменщиков только Рафинья показывал хоть какой-то уровень и желание, остальные - ужас. Ну, а "Валенсия" - это давно уже синоним слова "кризис".

Представляете, да? До перерыва "Барса" создала ровно два реальных момента, но реализовал свой шанс только Рафинья - ему эффектно ассистировал Бускетс. В похожем эпизоде Фати после идеального навеса ударил головой себе в ноги - идеальная иллюстрация всех его последних выступлений.

3 - Players with the most headed goals and attempts in LaLiga 2022/23: 3 - Vedat Muriqi ???????? (18 headed shots) 3 - Joselu Mato ???????? (9) 3 - Éder Militão ???????? (7) 3 - Chimy Ávila ???????? (6) 3 - RAPHINHA ???????? (5) Eagle. pic.twitter.com/OwfOfVdBgS

По "Валенсии" - она была близка к голу на 39-й минуте, когда Ферран ужасной передачей подставил тер Штегена, но Лино промахнулся. Перерыв.

Во втором тайме "Барса" почти сразу заработала пенальти - Гильямон рукой сыграл в штрафной - и тут началось смешное. Фати и Ферран - два главных антигероя сезона в Каталонии - чуть не побились за право пробить, в итоге к мячу подошел Торрес и не попал в ворота!

Будь на месте "Валенсии" хоть немного приличный коллектив, он бы наверняка воспользовался слабостями сегодняшней "Барсы", но "Летучим мышам" не помогло даже удаление Араухо. Уругваец фолом последней надежды остановил Дуро после ошибки Кунде - и, как показала жизнь, сделал все правильно.

В ситуации 11 на 10 "Валенсия" вообще ни разу не напрягла тер Штегена - впрочем, как и "Барса" не заставила нервничать Мамардашвили. Скучнейшие полчаса.

1 - Barcelona have received a red card and missed a penalty in a single LaLiga game for the first time since March 2007 against Sevilla at the Ramón Sánchez-Pizjuán (two players sent-offs and a missed penalty). Setback. pic.twitter.com/PGgtOsDGSd