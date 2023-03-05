Примера. Брейтуэйт не спас Эспаньол, синхронный кризис басков и Райо

Хороший, интересный матч в исполнении команд, которые больше думали об атаке, чем о защите.

Ну, и надо признать, "Вальядолид" наиграл на победу - он лучше двигал мяч и создал больше моментов, в то время, как у "Эспаньола" понравился только активный Брейтуэйт.

Хозяева уже в первом тайме забили дважды, но арбитры засчитали только дальний удар Санчеса, а вот гол Ларина отменили из-за крохотного офсайда. "Эспаньол" ответил на это ударом в штангу вв контратаке от Хави Пуадо.

Во втором тайме хозяева еще поджали, и с отличного прострела Платы в касание четко пробил Агуадо - 2:0.

В дальнейшем "Вальядолид" мог доводить дело до разгрома, но удар Плано потащил Пачеко, а Плата, выбежав сам на сам, пробил в штангу.

Гол Брейтуэйта в концовке случился слишком поздно, да и не по игре. "Попугаи" проиграли и остались в таблице 12-ми с 27 очками. У "Вальядолида" - 24 балла и 18-я позиция. Обе команды по-прежнему участвуют в борьбе за выживание.

24-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Эспаньол" - 2:1

Голы: Иван Санчес, 25, Агуадо, 62 - Брейтуэйт, 87

"Вальядолид": Асенхо - Фреснеда, Хоакин Фернандес, Эль-Ямик, Эскудеро (Оласа, 76) - Иван Санчес (Мачис, 65), Онгла, Меса (Агуадо, 60) - Плата, Ларин (Мончу, 76), Плано (Серхио Леон, 76)

"Эспаньол": Пачеко - Хиль (Рубен Санчес, 46), Монтес, Серхи Гомес, Оливан (Пьер-Габриэль, 9, Эспозито, 81) - Дардер, Винисиус Соуза - Пуадо (Ласо, 81), Денис Суарес (Меламед, 71), Брейтуэйт - Хоселу

Предупреждения: Меса, 29, Эскудеро, 44, Онгла, 45+1 - Хиль, 24, Хоселу, 75

В четвертом туре подряд не победили в Ла Лиге "Райо" и "Атлетик". Какой-то у них получается синхронный кризис.

Сегодня командам мешал играть холодный ливень, но это слабое оправдание. Главный компонент, которого не хватило обоим - последний пас. Ну, и еще реализация.

В первом тайме баски атаковали напористее, но самый удобный момент упустил Альваро Гарсия, пальнувший с отскока в штангу.

"Атлетик" смог адекватно ответить на это только в добавленное время, когда Сансет вывел Нико Уильямса на ворота, но молодой вингер пробил в перекладину.

Между этими событиями вместилось много ударов, стыков, апелляций к арбитру. При этом преимущества как такового ни у кого не было, и на всякий шанс Беренгера с Нико "Райо" отвечал попытками Камельо и де Томаса.

Ничья разочаровала и тех, и других. "Райо" с 35 очками остался на 7-м месте; "Атлетик" идет 8-м с 33 баллами. Зона ЛЕ от обоих отдаляется.

24-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Атлетик" - 0:0

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Мумин, Лежен, Фран Гарсия - Валентин (Унаи Лопес, 80), Комесанья - Паласон (Сальви, 87), Трехо (Сисс, 80), Альваро Гарсия - Камельо (де Томас, 66)

"Атлетик": Агирресабала - Лекуэ (де Маркос, 76), Вивиан, Иньиго Мартинес, Берчиче - Саррага (Венседор, 83), Дани Гарсия (Весга, 83) - Нико Уильямс, Сансет, Беренгер (Уильямс, 72) - Гурусета (Рауль Гарсия, 72)

Предупреждение: Мумин, 21

Удаление: Сансет, 90+2