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Примера. Бетис - Реал Мадрид 0:0. Слишком устали для побед

Испания
(2 голосов)

Касается и тех, и других

Примера. Бетис - Реал Мадрид 0:0. Слишком устали для побед

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бетис" выстоял дома против "Реала" в тяжелейшем матче, где обе команды сыграли ниже своих возможностей.

"Сливочные" слишком устали после Эль Класико в четверг, а севильцы играли без своих лучших атакующих игроков Каналеса и Фекира. Наладить доставку мяча к воротам Куртуа без них так и не получилось.

"Реал" забил уже на старте - это Бензема классно исполнил штрафной. ВАР, однако, увидел рикошет от руки Рюдигера, и гол справедливо отменили.

Также в первом тайме у "Сливочных" можно вспомнить ужасный удар Винисиуса после прострела Камавинги и длительный стерильный контроль. "Бетис" отвечал крайне редко, и лишь раз побеспокоил Куртуа всерьез - плотный удар издали удался Айосе Пересу.

Во втором тайме пошло чуть повеселее. И без того уставший Мадрид начал проседать на флангах, что позволило "Бетису" провести серию позиционных атак. В самой опасной Борха вывалился на Куртуа, но Тибо блестяще отбил удар.

Анчелотти, конечно, это увидел, и его замены вернули игру в прежнее русло - Мадрид снова взялся за атаки. Мог ли он побеждать? Мог, конечно. Вот куда бил Родриго после прострела Вальверде? И куда целился в похожей ситуации Себальос? Да и Винисиус в концовке мог пробить точнее, а попал почти просто в Клаудио Браво.

В общем, усталость не только замедлила "Сливочных", но и критично сбила им прицел. Из-за этого отрыв "Барсы" от Мадрида в таблице опять вырос до 9 очков - 62 против 53. "Бетис" же этой ничьей сделал крошечный шажок к ТОП-4 - у него 41 очко и 3 балла отставания от зоны ЛЧ.

24-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Реал Мадрид" - 0:0

"Бетис": Браво - Сабали, Песселья, Луис Фелипе, Миранда (Абнер, 87) - Гвидо Родригес, Карвалью (Гуардадо, 80) - Руибаль (Хоакин, 87), Родри, Айосе Перес (Луис Энрике, 71) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 71)

"Реал Мадрид": Куртуа - Васкес (Карвахаль, 59), Милитао, Рюдигер, Камавинга (Начо, 64) - Вальверде, Чуамени (Себальос, 64), Кроос (Альваро, 87), Винисиус - Родриго, Бензема

Предупреждения: Карвалью, 45+1, Сабали, 51, Борха Иглесиас, 51 - Камавинга, 25, Родриго, 59, Милитао, 59, Винисиус, 84

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В статье: Реал (Мадрид) Бетис (Севилья)
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Комментарии (14)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.03.2023 в 01:00
Кто-то протрезвел и начал минусовать. Давай подтягивайся мадристня!
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.03.2023 в 00:23
Еще понравилась реакция Васкеса на замену. Пинал все в подряд. Совсем малость не хватило, это удариться головой об ступеньку
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+1
-1
Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.03.2023 в 00:09
А что такое? Что за потешный и оправдательный для Реала заголовок? Что значит "устали" ? А почему не сказать честно , Реал - слабый...??? По матчу выводы такие. Милитан за свои борцовские захваты наиграл на красную карточку. Винисиус, за свои разговоры и провокации, наиграл на красную карточку. Гол от руки не засчитан верно. И здесь причина не в том, что рука была почти прижата к телу. Здесь вопрос в том, что от руки игрока Реала мяч получил дополнительное ускорение и новую, чуть выше траекторию мяча. Хочу почитать, что будут сочинять фанаты Реала, эти алени из псих больницы, которые, по обыкновению, хорохорятся в анонсе матча, а затем трусливо делают вид, что футбол их не интересует.
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+4
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.03.2023 в 00:12
Они там уже якобы за Ливерпуль болеют. На той ветке пасутся олени, сюда не удобно заходить
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+3
-1
Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.03.2023 в 00:12
+3
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.03.2023 в 00:07
Шлемазлы вы где, выходите порадуемся, ваша команда аж очко завоевала
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+5
-1
Нескорений (українець)
06.03.2023 в 00:02
Реал в конце выглядел очень уставшим. Второй матч подряд без забитых голов это для Реала нонсенс. Тем лучше для Барсы, которая тоже еле ноги тянет из последних сил, но хоть один мяч в игре, но забивает.
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+4
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.03.2023 в 00:04
Они за три тайма ни одного раза не пробили в створ ворот. Это сила
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+5
-1
Нескорений (українець)
06.03.2023 в 00:08
Это показатель явного спада из-за усталости. Много на себя взвалили. Реал рискует вообще остаться без трофеев в этом сезоне. Тем лучше для Барсы.
+3
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.03.2023 в 00:09
Да и, как говорил интеллигент металл, Х С ними
+5
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.03.2023 в 00:06
Барса тащит ноги, потому что без основных игроков играют, а эти ….
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+5
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.03.2023 в 00:01
Олег, братуха, какой прекрасный день
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+5
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.03.2023 в 00:00
+9 не спеша, уверенно ФК Барселона приближается к чемпионству !!! Заметьте, к чесноку чемпионству!!!
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+6
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.03.2023 в 23:58
Хахахаха. Ничья, поражение в кубке, ничья ……. чемпионский график
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+6
-1

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