Примера. Бетис - Реал Мадрид 0:0. Слишком устали для побед

"Бетис" выстоял дома против "Реала" в тяжелейшем матче, где обе команды сыграли ниже своих возможностей.

"Сливочные" слишком устали после Эль Класико в четверг, а севильцы играли без своих лучших атакующих игроков Каналеса и Фекира. Наладить доставку мяча к воротам Куртуа без них так и не получилось.

"Реал" забил уже на старте - это Бензема классно исполнил штрафной. ВАР, однако, увидел рикошет от руки Рюдигера, и гол справедливо отменили.

Также в первом тайме у "Сливочных" можно вспомнить ужасный удар Винисиуса после прострела Камавинги и длительный стерильный контроль. "Бетис" отвечал крайне редко, и лишь раз побеспокоил Куртуа всерьез - плотный удар издали удался Айосе Пересу.

Во втором тайме пошло чуть повеселее. И без того уставший Мадрид начал проседать на флангах, что позволило "Бетису" провести серию позиционных атак. В самой опасной Борха вывалился на Куртуа, но Тибо блестяще отбил удар.

Анчелотти, конечно, это увидел, и его замены вернули игру в прежнее русло - Мадрид снова взялся за атаки. Мог ли он побеждать? Мог, конечно. Вот куда бил Родриго после прострела Вальверде? И куда целился в похожей ситуации Себальос? Да и Винисиус в концовке мог пробить точнее, а попал почти просто в Клаудио Браво.

В общем, усталость не только замедлила "Сливочных", но и критично сбила им прицел. Из-за этого отрыв "Барсы" от Мадрида в таблице опять вырос до 9 очков - 62 против 53. "Бетис" же этой ничьей сделал крошечный шажок к ТОП-4 - у него 41 очко и 3 балла отставания от зоны ЛЧ.

24-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Реал Мадрид" - 0:0

"Бетис": Браво - Сабали, Песселья, Луис Фелипе, Миранда (Абнер, 87) - Гвидо Родригес, Карвалью (Гуардадо, 80) - Руибаль (Хоакин, 87), Родри, Айосе Перес (Луис Энрике, 71) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 71)

"Реал Мадрид": Куртуа - Васкес (Карвахаль, 59), Милитао, Рюдигер, Камавинга (Начо, 64) - Вальверде, Чуамени (Себальос, 64), Кроос (Альваро, 87), Винисиус - Родриго, Бензема

Предупреждения: Карвалью, 45+1, Сабали, 51, Борха Иглесиас, 51 - Камавинга, 25, Родриго, 59, Милитао, 59, Винисиус, 84