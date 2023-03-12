Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Сельты забил 10 голов в Ла Лиге восьмой сезон подряд
Он единственный, кто сейчас имеет такое достижение
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче между "Сельтой" и "Райо Вальекано" 35-летний Яго Аспас отметился дублем. Для испанца эти голы стали 10-м и 11-м в текущем чемпионате.
Восьмой сезон подряд Аспас забил 10 мячей в течение одного розыгрыша Примеры. В последний раз ему не удалось достичь этой отметки еще в сезоне 14/15, когда он выступал за “Севилью”.
Если не считать текущий чемпионат, то Яго забивал минимум 14 голов в каждом из предыдущих розыгрышей первенства.
Интересно, что он единственный футболист, которому подчинилось такое достижение из текущих игроков Ла Лиги. Самую большую конкуренцию в этом показателе может навязать Карим Бензема. Француз забил минимум 10 голов в Примере в 12 из последних 13 сезонов. Только в сезоне 17/18 он отличился в воротах соперника пять раз.
Сейчас Аспас делит четвертую строчку таблицы бомбардиров текущей Ла Лиги с тем же Каримом Бенземой.
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.03.2023
- Днепр-1 – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Второй день подряд больше тысячи убитых. Генштаб обновил потери россиян в военных действиях
- Реал экстренно созывает Совет Директоров. Возможно, будут разрывать отношения с Барселоной
- Леоненко: У Милевского новый стиль. Он забирает кличку поп у Саленко
- Красотка дня. Яркая вторая половника главного героя победы Зари над Ворсклой. ФОТО