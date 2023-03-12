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Нападающий Сельты забил 10 голов в Ла Лиге восьмой сезон подряд

Испания
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Он единственный, кто сейчас имеет такое достижение

Нападающий Сельты забил 10 голов в Ла Лиге восьмой сезон подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем матче между "Сельтой" и "Райо Вальекано" 35-летний Яго Аспас отметился дублем. Для испанца эти голы стали 10-м и 11-м в текущем чемпионате.

Восьмой сезон подряд Аспас забил 10 мячей в течение одного розыгрыша Примеры. В последний раз ему не удалось достичь этой отметки еще в сезоне 14/15, когда он выступал за “Севилью”.

Если не считать текущий чемпионат, то Яго забивал минимум 14 голов в каждом из предыдущих розыгрышей первенства.

Интересно, что он единственный футболист, которому подчинилось такое достижение из текущих игроков Ла Лиги. Самую большую конкуренцию в этом показателе может навязать Карим Бензема. Француз забил минимум 10 голов в Примере в 12 из последних 13 сезонов. Только в сезоне 17/18 он отличился в воротах соперника пять раз.

Сейчас Аспас делит четвертую строчку таблицы бомбардиров текущей Ла Лиги с тем же Каримом Бенземой.

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В статье: Яго Аспас Сельта (Виго)
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