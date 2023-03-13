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Суд отменил регистрацию нового контракта Гави. Он снова должен выступать под 30-м номером
"Барселона" никак не может зарегистрировать полноценный контракт
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Суд отменил регистрацию нового контракта "Барселоны" и Гави. Клуб подал свой иск после истечения крайнего срока, сообщает Relevo.
Напомним, что в январе стало известно, что Ла Лига не разрешила "Барсе" зарегистрировать контракт, о подписании которого с Гави было объявлено в начале сезона. Зарплата игрока выросла с юношеского уровня до 8 миллионов евро в год. Согласно правилам Ла Лиги новый контракт не соответствовал экономическим требованиям.
Суд в марте разрешил клубу зарегистрировать контракт без соблюдения определенных правил Ла Лиги, но сегодня решение суда отменили, аргументируя это тем, что "Барселона" подала иск через день после окончания срока подачи.
"Барселона" в комментарии журналистам заявила, что подала иск вовремя и будет подавать апелляцию на решение судьи.
Если апелляция не будет принята, Гави будет вынужден выступать под 30-м номером как минимум до конца сезона – тогдла истекает его молодежный контракт с клубом.
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