Суд отменил регистрацию нового контракта Гави. Он снова должен выступать под 30-м номером

Суд отменил регистрацию нового контракта "Барселоны" и Гави. Клуб подал свой иск после истечения крайнего срока, сообщает Relevo.

Напомним, что в январе стало известно, что Ла Лига не разрешила "Барсе" зарегистрировать контракт, о подписании которого с Гави было объявлено в начале сезона. Зарплата игрока выросла с юношеского уровня до 8 миллионов евро в год. Согласно правилам Ла Лиги новый контракт не соответствовал экономическим требованиям.

Суд в марте разрешил клубу зарегистрировать контракт без соблюдения определенных правил Ла Лиги, но сегодня решение суда отменили, аргументируя это тем, что "Барселона" подала иск через день после окончания срока подачи.

"Барселона" в комментарии журналистам заявила, что подала иск вовремя и будет подавать апелляцию на решение судьи.

Если апелляция не будет принята, Гави будет вынужден выступать под 30-м номером как минимум до конца сезона – тогдла истекает его молодежный контракт с клубом.