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Жирона – Атлетико Мадрид: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Шанс для "Атлетико" удержать 3 место, а для "Жироны" подняться в 10-ку
instagram.com/gironafc
Виктор Цыганков имеет возможность в очередном матче показать себя европейской футбольной публике во всей красе. У украинского полузащитника результативные действия в каждой встрече уже 3 матча подряд и продлить эту серию против "Атлетико" – значит добавить самому себе уверенности на успешную карьеру в Испании. Коноплянка уже забивал в Мадриде, было бы неплохо повторить это ещё одному украинскому вингеру.
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Чемпионат Испании 25-й тур
13 марта. Начало в 22:00
"Жирона" - "Атлетико"
Трансляция – MEGOGO
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