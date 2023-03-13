Жирона – Атлетико Мадрид: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Виктор Цыганков имеет возможность в очередном матче показать себя европейской футбольной публике во всей красе. У украинского полузащитника результативные действия в каждой встрече уже 3 матча подряд и продлить эту серию против "Атлетико" – значит добавить самому себе уверенности на успешную карьеру в Испании. Коноплянка уже забивал в Мадриде, было бы неплохо повторить это ещё одному украинскому вингеру.

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Чемпионат Испании 25-й тур

13 марта. Начало в 22:00

"Жирона" - "Атлетико"

Трансляция – MEGOGO