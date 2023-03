Игра в имитацию: как Реал не замечает Азара, пока Азар прикидывается игроком Реала

А помните был такой футболист Эден Азар?

И не просто футболист – суперзвезда! В 2013-19 годах его шесть раз номинировали на Золотой мяч; он становился вторым лучшим игроком ЧМ-2018; его признавали футболистом года в Англии и Франции.

110 голов в 352 матчах за "Челси"; 33 гола в 126 матчах за сборную Бельгии - как знать, возможно, именно Азар был самым одаренным бельгийцем в истории футбола?

Никого не удивили 100 млн, которые заплатил за полузащитника "Реал" летом 2019-го – по правде, Transfermarkt оценивал Эдена значительно дороже. Да и разве только он? Испанская пресса насмехалась над "Барселоной", которая за те же деньги привезла на "Камп Ноу" неготового к топ-уровню Усмана Дембеле.

Happy 28th birthday to Eden Hazard. His record for Chelsea:



????Games: 324

⚽️Goals: 101

????Assists: 73



????????Premier Leagues

????Europa Cup

????FA Cup

????League Cup



Becoming a great. #CFC pic.twitter.com/kJ1kcLOCl9 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 7, 2019

Тогда это казалось закономерным; сейчас - мы говорим об Азаре только в прошедшем времени, ведь такого футболиста больше нет.

Точнее, он есть в Википедии, присутствует в бухгалтерских книгах, даже в заявках "Реала" на матчи. А вот на поле его больше нет.

В чемпионате Испании Эден не появляется с 11 сентября; в Лиге чемпионов – с 25 октября.

Лишь в Кубке короля он вышел 3 января против соперника из 4-го дивизиона, чтобы поразить вот этим фото.

***

"Я бы поставил себе оценку "0" за свою игру в Мадриде, потому что я не играю. При этом свое пребывание в команде я оценил бы на 10 из 10. У нас хорошая группа. Я мечтал играть за Реал с детства, и я хочу здесь быть".

Это слова Азара из ноябрьского интервью Marca. Тогда он еще надеялся получить немного игрового времени.

Eden Hazard and Carlo Ancelotti aren't on speaking terms ???? pic.twitter.com/XCKRKPvW1m — GOAL (@goal) March 14, 2023

Отчасти эта надежда базировалась на словах Карло Анчелотти, который вскоре после мундиаля назвал бельгийца "оружием, которое мы сможем использовать во второй половине сезона". Впрочем, все пошло не так.

Инсайдеры пишут, что папа Карло вообще не общается с Азаром, но при этом избегает прямого конфликта. Касательно команды, то все ведут себя дружелюбно, часто шутят, но в решающие минуты Эден не является частью группы.

Когда травмированный Орельен Чуамени поехал посмотреть игру НБА в Париж, ему пришлось извиняться. Также СМИ быстро заметили отсутствие в Марокко на КЧМ Ферлана Менди.

Между тем, Азара тоже не было на том турнире, но это совершенно никого не взволновало – ни в клубе, ни в прессе.



Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/Eurasia Sport Images Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/Eurasia Sport Images

***

И знаете, на таком уровне случайностей не бывает.

Даже слабая версия Азара могла бы получать в Мадриде какие-то мусорные минуты. Единственная причина, почему Анчелотти постоянно выбирает других, – Эдену аккуратно указывают на дверь.

Его контракт – более 31 млн евро брутто в год - крупнейший в команде, и это очевидная проблема.

Для контекста, только два футболиста в Ла Лиге имеют большие оклады - это Фрэнки де Йонг (37,5) и Серхио Бускетс (37). В Мадриде же на втором месте с 24,3 млн идет Тони Кроос.

Совсем недавно на "Бернабеу" похожую ситуацию переживал "поздний" Гарет Бэйл, но тогда ко всему на улице бушевала пандемия, "Реал" потерял 400 млн за три месяца, и выгонял валлийца куда более агрессивно.



Скрин: capology.com Скрин: capology.com

Азару в этом плане повезло, ведь его личное фиаско совпало с экономическим рывком "Реала". Чистая прибыль клуба за сезон-2021/22 составила 13 млн; рыночная стоимость превысила 5 млрд евро; операционный доход вырос на 10% и достиг 732 млн.

Да, Мадрид имеет на шее кредит в 750 млн на реконструкцию "Сантьяго Бернабеу", но процентная ставка низкая, а выплаты разбиты на 30 лет. Тем временем обновленная арена уже пользуется спросом; с американской Sixth Street подписали 20-летнее соглашение о проведении концертов и других мероприятий на 381 млн евро.

С другой стороны, хотя Азар и не является критичной проблемой, 30 млн – это всегда 30 млн, и Мадрид хотел бы потратить деньги более рационально. Отсюда и режим игнорирования.

***

Поможет ли? Скорее нет, чем да.

Пока клуб не замечает своего самого высокооплачиваемого игрока, тот в ответ так же упорно не реагирует на полное отсутствие практики.

Updated most Real Madrid goals 2022/23:



???????? Vini Jr: [19]

???????? Benzema: [18]

???????? Valverde: [12]

???????? Rodrygo: [10]

???????? Asensio: [7]

???????? Modric: [6]

???????? Militao: [6]

???????? Vazquez: [2]

???????? Alaba: [2]

???????? Kroos: [2]

???????? Rüdiger: [2]

???????? Arribas: [1]

???????? Hazard [1]

???????? Ceballos: [1]

???????? Álvaro: [1] pic.twitter.com/Hrfo9xNAb4 — Sir Cassidy Sports Mwalimu (@SportsMwalimu) March 13, 2023

Новое интервью Азара для Marca полно не упреков, а оправданий:

"Моя первая травма в Мадриде была после игры против "ПСЖ", а вторая – через неполные три месяца. Это были два подряд перелома. После них мне в щиколотку вставили металлическую пластину, но стало только хуже, поскольку возникла инфекция, и я снова не мог играть из-за боли. Я хотел сделать операцию как можно быстрее, но клуб сказал: "Это невозможно, ты должен сохранять спокойствие, врачи уверяют, что проблема не в пластине". Впрочем, на третий год было то же самое - травма по травме. Я не говорю, что мой провал – это вина клуба, врача или неудачной операции; я хочу только сказать, что повлияло много плохих вещей".

Прав ли Эден? Скорее да, но он и сам подставился под травмы, когда набрал огромный лишний вес еще до прибытия в Мадрид. Те килограммы не только рассмешили сеть, но и сделали его организм неготовым к "зидановским" нагрузкам.

Real Madrid officials dey vex for Eden Hazard as e don become fat since e sign for them.



See as Hazard be like Fatty Bum Bum ???????? pic.twitter.com/Bz7U5LP1jK — MUIP FPL (@MuipFPL) July 30, 2019

Ну, а дальше Винисиус хоть и не без проблем, но своим шансом воспользовался.

***

И нет, не будет здесь хеппи-энда. То, что происходит, и есть финал.

Если верить The Athletic, еще в январе Азар якобы был готов покинуть "Сливочных", если клуб попросит, но уже в начале марта после встречи с агентом и юристами передумал.

Из аргументов – его жене нравится Мадрид, а сын Лео пошел в школу "Реала" и очень доволен. Также агенты сообщили футболисту, что за последний год по нему не пришло ни одного запроса – даже из Азии, и это его поразило.

Выходит, что контракт с "Реалом" до 2024-го – это не только гарантированные 30 млн, но и последняя нить, еще связывающая Азара с футболом. Что делать, когда она оборвется? Догонять в размерах Снейдера? Или обманывать народ, как Иско в Севилье?

Eden Hazard stats for Real Madrid:-



◉ 2019/20: 22 games, 1 goal, 7 assists

◉ 2020/21: 21 games, 4 goals, 1 assist

◉ 2021/22: 23 games, 1 goal, 2 assists

◉ 2022/23: 7 games, 1 goal, 1 assist



Shadow of the player that played for Chelsea. Injuries have not helped. pic.twitter.com/pMHHyPvvlD — Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) February 16, 2023

Сложное распутье, и Азар на него не спешит, поэтому и продолжает старательно притворяться игроком "Реала".

Между тем сам Мадрид, дабы не портить имидж скандалом, тоже притворяется, будто не замечает Эдена.

Классическая игра в имитацию для обоих, и до ее завершения еще долгих полтора года.