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Второе весеннее Эль-Класико. Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 26-го тура Ла Лиги

Испания
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Второе весеннее Эль-Класико. Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 26-го тура Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует центральный поединок 26-го тура чемпионата Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом".

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Команды Хави и Анчелотти уже встретились в начале марта, скоро они сыграют и на старте апреля, закроют противостояние на Кубок Испании, но в перерыве между этими баталиями гранды ожидает битва в чемпионате. Добудет ли "Барса" победу на "Камп Ноу"? В кризисе ли "Реал"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 19 марта – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Примера Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига Трансляция Аудио онлайн стрим
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