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Второе весеннее Эль-Класико. Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 26-го тура Ла Лиги
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист UA-Футбол прокомментирует центральный поединок 26-го тура чемпионата Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом".
Команды Хави и Анчелотти уже встретились в начале марта, скоро они сыграют и на старте апреля, закроют противостояние на Кубок Испании, но в перерыве между этими баталиями гранды ожидает битва в чемпионате. Добудет ли "Барса" победу на "Камп Ноу"? В кризисе ли "Реал"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 19 марта – в 21:50 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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