Второе весеннее Эль-Класико. Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 26-го тура Ла Лиги

Журналист UA-Футбол прокомментирует центральный поединок 26-го тура чемпионата Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом".

Команды Хави и Анчелотти уже встретились в начале марта, скоро они сыграют и на старте апреля, закроют противостояние на Кубок Испании, но в перерыве между этими баталиями гранды ожидает битва в чемпионате. Добудет ли "Барса" победу на "Камп Ноу"? В кризисе ли "Реал"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 19 марта – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский