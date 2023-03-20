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Обамеянг зашел в раздевалку Барселоны после победы над Реалом – Фото

Испания
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Пришел навестить товарищей

Обамеянг зашел в раздевалку Барселоны после победы над Реалом – Фото

Фото: twitter.com/ChelseaFC/Автор - невідомий

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Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг посетил раздевалку "Барселоны" после победы "сине-гранатовых" в Эль Класико (2:1). Он сделал селфи с Ферраном Торресом.

Обамеянг хотел покинуть "Челси" и вернуться в "Барселону" в январе из-за неудачного начала сезона. Переход так и не состоялся и форвард остался в Лондоне. В этом сезоне у нападающего всего 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

Напомним, что Пьер-Эмерик играл за "Барселону" вторую половину прошлого сезона. Он провел 24 матча, забил 13 голов и отдал 1 голевую передачу. "Челси" заплатил за Габонца 12 миллионов евро.

В последний раз Обамеянг играл за "Челси" 26-го февраля – он вышел на поле в матче с "Тоттенхэмом" на 8 минут.

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В статье: Пьер-Эмерик Обамеянг Челси (Лондон)
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