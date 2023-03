Обамеянг зашел в раздевалку Барселоны после победы над Реалом – Фото

Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг посетил раздевалку "Барселоны" после победы "сине-гранатовых" в Эль Класико (2:1). Он сделал селфи с Ферраном Торресом.

Обамеянг хотел покинуть "Челси" и вернуться в "Барселону" в январе из-за неудачного начала сезона. Переход так и не состоялся и форвард остался в Лондоне. В этом сезоне у нападающего всего 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

Напомним, что Пьер-Эмерик играл за "Барселону" вторую половину прошлого сезона. Он провел 24 матча, забил 13 голов и отдал 1 голевую передачу. "Челси" заплатил за Габонца 12 миллионов евро.

