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Обамеянг зашел в раздевалку Барселоны после победы над Реалом – Фото
Пришел навестить товарищей
Фото: twitter.com/ChelseaFC/Автор - невідомий
Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг посетил раздевалку "Барселоны" после победы "сине-гранатовых" в Эль Класико (2:1). Он сделал селфи с Ферраном Торресом.
Обамеянг хотел покинуть "Челси" и вернуться в "Барселону" в январе из-за неудачного начала сезона. Переход так и не состоялся и форвард остался в Лондоне. В этом сезоне у нападающего всего 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
Напомним, что Пьер-Эмерик играл за "Барселону" вторую половину прошлого сезона. Он провел 24 матча, забил 13 голов и отдал 1 голевую передачу. "Челси" заплатил за Габонца 12 миллионов евро.
Pierre Emerick Aubameyang, almost out of Chelsea project, was in Barcelona’s dressing room after Real Madrid game ???????????????? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 20, 2023
Auba has still excellent relationship with Barça players, board and Xavi.
He wanted to return in January but it was not possible due to FIFA rules. pic.twitter.com/5KjPpbz8gH
В последний раз Обамеянг играл за "Челси" 26-го февраля – он вышел на поле в матче с "Тоттенхэмом" на 8 минут.
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