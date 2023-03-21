Гави сможет бесплатно покинуть Барселону летом, если его не зарегистрируют в качестве игрока первой команды до 30-го июня

"Барселона" может потерять Гави летом из-за того, что Ла Лига отменила регистрацию футболиста в качестве игрока первой команды. Соответствующий пункт прописан в контракте футболиста.

Соглашение, которое Гави подписал в сентябре 2022-го, помимо прочего, включает пункт о том, что испанский хавбек может покинуть команду в качестве свободного агента, если его не зарегистрируют в качестве игрока первой команды до конца сезона.

Единственная такая возможность была у "Барселоны" в январе, но Ла Лига в конце трансферного окна уведомила клуб, что они нарушили правила потолка зарплат и отменила регистрацию игрока.

Решением суда "Барселона" получила возможность зарегистрировать футболиста, но должна была ответить в течение 20-ти дней по тому же делу. Клуб ответил на иск на день позже установленного срока и Ла Лига вновь отменила регистрацию игрока.

Сообщается, что суд вынес вердикт и "Барселона" действительно опоздала с ответом. "Сине-гранатовые" собираются подать апелляцию. В клубе настаивают на том, что ответ был подан вовремя.

Гави провел в этом сезоне за "Барселону" 37 матчей, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.