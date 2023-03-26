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Барселона хочет расторгнуть контракт с Альбой или значительно сократить игроку зарплату

Испания
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Жорди больше не является ключевым исполнителем для боссов клуба

Барселона хочет расторгнуть контракт с Альбой или значительно сократить игроку зарплату

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images

Новина українською

"Барселона" может расторгнуть контракт с левым защитником Жорди Альбой в рамках уменьшения зарплатной ведомости на следующий сезон.

Также стало известно, что в случае, если не удастся прийти к согласию по расторжению контракта, клуб попросит игрока значительно снизить зарплату. Альтернативный вариант - "Барселона" и Альба могут договориться о продлении контракта, чтобы распределить зарплату за следующий сезон на несколько лет вперед.

В следующем сезоне каталонский клуб должен снизить зарплатную ведомость на 200 миллионов евро, а Жорди Альба по своему действующему контракту должен получить около 38 млн. евро.

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В статье: Хорди Альба Барселона
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Источник:
Diario Sport

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