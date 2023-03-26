Шанс для Лунина? Куртуа преждевременно вернулся из сборной из-за травмы

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа покинул расположение сборной Бельгии и отправился в Мадрид. Об этом сообщила прессслужба "красных дьяволов".

????????????????????????: Thibaut returned for precaution reasons back to Real Madrid due to a minor strain in the adductor. pic.twitter.com/WCHfAOXzA3 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 26, 2023

Причиной является незначительное растяжение мышцы бедра. Вратарь решил перестраховаться и не играть в следующем матче бельгийцев.

24 марта Куртуа провел все 90 минут в поединке против Швеции (3:0) в отборе на ЧЕ-2024. 28 марта "красные дьяволы" сыграют против Германии в Кельне, однако это будет товарищеская встреча.

У "Реала" впереди запланированы матчи против "Вальядолида" (2 апреля) в Ла Лиге и "Барселоны" в Кубке Испании (5 апреля).

Отметим, что в этом сезоне Куртуа в общей сложности пропустил почти месяц из-за травм. На его счету 32 матча, в которых он пропустил 32 гола.