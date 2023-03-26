  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Шанс для Лунина? Куртуа преждевременно вернулся из сборной из-за травмы
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шанс для Лунина? Куртуа преждевременно вернулся из сборной из-за травмы

Испания
(1 голосов)

Пропустит поединок против сборной Германии

Шанс для Лунина? Куртуа преждевременно вернулся из сборной из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа покинул расположение сборной Бельгии и отправился в Мадрид. Об этом сообщила прессслужба "красных дьяволов".

Причиной является незначительное растяжение мышцы бедра. Вратарь решил перестраховаться и не играть в следующем матче бельгийцев.

24 марта Куртуа провел все 90 минут в поединке против Швеции (3:0) в отборе на ЧЕ-2024. 28 марта "красные дьяволы" сыграют против Германии в Кельне, однако это будет товарищеская встреча.

У "Реала" впереди запланированы матчи против "Вальядолида" (2 апреля) в Ла Лиге и "Барселоны" в Кубке Испании (5 апреля).

Отметим, что в этом сезоне Куртуа в общей сложности пропустил почти месяц из-за травм. На его счету 32 матча, в которых он пропустил 32 гола.

По теме
yellow-arrow
Бускетс может отказаться от нового контракта с Барселоной и уехать в МЛС
yellow-arrow
Модрич: Не знаю, сыграю ли еще когда-нибудь с таким игроком, как Роналду
yellow-arrow
Скауты Барселоны следили за двумя игроками во время матча Марокко – Бразилия
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бельгия Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде