Известен лучший игрок марта в Ла Лиге

Антуан Гризманн признан лучшим игроком Ла Лиги в марте. "Атлетико" выиграл все три матча в чемпионате – против "Севильи" (6:1), "Жироны" (1:0) и "Валенсии" (3:0).

Это седьмая награда Гризманна за время выступления в Испании.

Он обошел в голосовании Энес Унал ("Хетафе"), Рафинья Диас ("Барселона"), Яго Аспас ("Сельта"), Сэмюэл Чуквуэзе ("Вильярреал"), Борха Иглесиас ("Бетис") и Давид Сильва ("Сосьедад").

Гризманн провел в этом сезоне 36 матчей, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего француза в 25 миллионов евро.