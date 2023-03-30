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Известен лучший игрок марта в Ла Лиге

Испания
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Француз забил 2 гола и отдал голевую передачу

Известен лучший игрок марта в Ла Лиге

Фото: twitter.com/Atleti

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Антуан Гризманн признан лучшим игроком Ла Лиги в марте. "Атлетико" выиграл все три матча в чемпионате – против "Севильи" (6:1), "Жироны" (1:0) и "Валенсии" (3:0).

Это седьмая награда Гризманна за время выступления в Испании.

Он обошел в голосовании Энес Унал ("Хетафе"), Рафинья Диас ("Барселона"), Яго Аспас ("Сельта"), Сэмюэл Чуквуэзе ("Вильярреал"), Борха Иглесиас ("Бетис") и Давид Сильва ("Сосьедад").

Гризманн провел в этом сезоне 36 матчей, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего француза в 25 миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Ла Лига
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Источник:
laliga.com

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