Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известен лучший игрок марта в Ла Лиге
Француз забил 2 гола и отдал голевую передачу
Фото: twitter.com/Atleti
Антуан Гризманн признан лучшим игроком Ла Лиги в марте. "Атлетико" выиграл все три матча в чемпионате – против "Севильи" (6:1), "Жироны" (1:0) и "Валенсии" (3:0).
Это седьмая награда Гризманна за время выступления в Испании.
Он обошел в голосовании Энес Унал ("Хетафе"), Рафинья Диас ("Барселона"), Яго Аспас ("Сельта"), Сэмюэл Чуквуэзе ("Вильярреал"), Борха Иглесиас ("Бетис") и Давид Сильва ("Сосьедад").
Гризманн провел в этом сезоне 36 матчей, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего француза в 25 миллионов евро.
Популярное сейчас
- На пути в плей-офф. Итоги первого этапа отбора к Евро-2024. Места для Украины есть и в Дивизионе В, и в Дивизионе А
- Эдегор: Как только Зинченко прибыл в клуб, каждый понял, что он даст нам что-то особенное
- Мудрик: Однажды тот, кто говорил, что я лузер, скажет, что я победитель
- Ротань против Скрипника, Сити - Ливерпуль и чемпионская битва в Бундеслиге. Футбол на неделю
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО