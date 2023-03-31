Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Барселоне подтвердили, что думают о возвращении Месси: Хочется, чтобы эта взаимная история любви закончилась в Барсе. Мы контактируем с ним
Лионель пока не решил
фото из свободных источников
Первый вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте на пресс-конференции подтвердил, что руководство клуба связывается с Лионелем Месси, чтобы попытаться вернуть аргентинца в клуб.
"Лео и его семья знают, как я их люблю. Я участвовал в переговорах, которые, к сожалению, не привели к успеху. Меня беспокоит, что Лео не смог продолжить выступать за наш клуб. Если мы говорим о Ла Масии, мы говорим о Месси.
Конечно, я бы хотел, чтобы он вернулся. Я за то, чтобы он мог представлять нас на спортивном, социальном и экономическом уровне. Мы в контакте с ним, да.
Хочу, чтобы все условия сошлись воедино, чтобы эта взаимная история любви закончилась в "Барсе". Когда ты влюблен и расстаешься с кем-то, ты всегда хочешь остаться влюбленным. Даже если вы потеряете связь.
Мы всегда будем любить Лео, а он будет любить "Барсу" и город. Я из тех, кто думает, что судьба мудра.
Лео – игрок "ПСЖ", и я не хотел бы говорить ни о чем, кроме своих вкусов и желаний. Но если условия будут соблюдены, мы бы рассмотрели возможность приветствовать его здесь", – сказал вице-президент каталонцев Рафа Юсте.
Читайте также Куман: Лапорта мне сказал, что завтра мы подпишем контракт с Месси. Следующей ночью он ушел
Ранее сообщалось, что отец Лионеля Хорхе ведет переговоры с "Барселоной" о возвомжно возвращении. Лионель хочет вернуться, но пока не отбрасывает вариант с продлением контракта в "ПСЖ". Клуб из французской столицы готовит новое предложение контракта аргентинцу.
Популярное сейчас
- Львов – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ
- Это пенальти? ВИДЕО 11-метрового на 120+8 минуте, спасшего женский Челси от вылета из ЛЧ
- Сборная Исландии уволила тренера после самой крупной победы в истории
- "Терпения, выдержки и взаимоподдержки", - Суркис поздравил Цыганкова с рождением сына
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
Новости по теме
- 17:02 Зарубежные Куман: Лапорта мне сказал, что завтра мы подпишем контракт с Месси. Следующей ночью он ушел
- 06:30 Зарубежные Скандал вокруг ЧМ U-20, сотня Лео и неугомонная Барселона. Главные новости за 29 марта
- 17:36 Зарубежные СМИ: Месси готов пойти на снижение зарплаты, чтобы вернуться в Барселону