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В Барселоне подтвердили, что думают о возвращении Месси: Хочется, чтобы эта взаимная история любви закончилась в Барсе. Мы контактируем с ним

Испания
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Лионель пока не решил

В Барселоне подтвердили, что думают о возвращении Месси: Хочется, чтобы эта взаимная история любви закончилась в Барсе. Мы контактируем с ним

фото из свободных источников

Новина українською

Первый вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте на пресс-конференции подтвердил, что руководство клуба связывается с Лионелем Месси, чтобы попытаться вернуть аргентинца в клуб.

"Лео и его семья знают, как я их люблю. Я участвовал в переговорах, которые, к сожалению, не привели к успеху. Меня беспокоит, что Лео не смог продолжить выступать за наш клуб. Если мы говорим о Ла Масии, мы говорим о Месси.

Конечно, я бы хотел, чтобы он вернулся. Я за то, чтобы он мог представлять нас на спортивном, социальном и экономическом уровне. Мы в контакте с ним, да.

Хочу, чтобы все условия сошлись воедино, чтобы эта взаимная история любви закончилась в "Барсе". Когда ты влюблен и расстаешься с кем-то, ты всегда хочешь остаться влюбленным. Даже если вы потеряете связь.

Мы всегда будем любить Лео, а он будет любить "Барсу" и город. Я из тех, кто думает, что судьба мудра.

Лео – игрок "ПСЖ", и я не хотел бы говорить ни о чем, кроме своих вкусов и желаний. Но если условия будут соблюдены, мы бы рассмотрели возможность приветствовать его здесь", – сказал вице-президент каталонцев Рафа Юсте.

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Ранее сообщалось, что отец Лионеля Хорхе ведет переговоры с "Барселоной" о возвомжно возвращении. Лионель хочет вернуться, но пока не отбрасывает вариант с продлением контракта в "ПСЖ". Клуб из французской столицы готовит новое предложение контракта аргентинцу.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
sport.es

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Комментарии (6)
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balamyt (Boston)
31.03.2023 в 19:27
Месси сейчас в хорошей формею Еще 2-3 года вполне может поиграть ,порадовать нас и помочь Барса снова стать победителем ЛЧ (..чтобы Лео мог положить Золотые медали ЛЧ в свой кубок ЧМ2022..Да здравствует Л.Мессию !
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Campeón
31.03.2023 в 19:31
щоб ЛЧ виграти потрібно в ЛЧ грати
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Campeón
31.03.2023 в 19:11
якщо це кохання, то точно не платонічне, бо ще ніякий футболіст не імєл барсу в фінансовому плані так як поімєл її мессі
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kalan-86 (Анкара)
31.03.2023 в 19:03
Як мило, всі всплакнули, ну що ж, тоді кохайтеся, думаю навіть ПСЖ не зможе цьому завадити.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.03.2023 в 18:33
Приветствую всех, кто за Барсу... А помните, через день или два, после того как стало ясно, что Лео уходит из Барсы, я сказал - "Через два года вернётся... Это, как в армии отслужить... и вернуться домой"...
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.03.2023 в 18:21
Ok, уговорили. Пусть возвращается.))
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