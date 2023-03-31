В Барселоне подтвердили, что думают о возвращении Месси: Хочется, чтобы эта взаимная история любви закончилась в Барсе. Мы контактируем с ним

Первый вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте на пресс-конференции подтвердил, что руководство клуба связывается с Лионелем Месси, чтобы попытаться вернуть аргентинца в клуб.

"Лео и его семья знают, как я их люблю. Я участвовал в переговорах, которые, к сожалению, не привели к успеху. Меня беспокоит, что Лео не смог продолжить выступать за наш клуб. Если мы говорим о Ла Масии, мы говорим о Месси.

Конечно, я бы хотел, чтобы он вернулся. Я за то, чтобы он мог представлять нас на спортивном, социальном и экономическом уровне. Мы в контакте с ним, да.

Хочу, чтобы все условия сошлись воедино, чтобы эта взаимная история любви закончилась в "Барсе". Когда ты влюблен и расстаешься с кем-то, ты всегда хочешь остаться влюбленным. Даже если вы потеряете связь. Мы всегда будем любить Лео, а он будет любить "Барсу" и город. Я из тех, кто думает, что судьба мудра.

Лео – игрок "ПСЖ", и я не хотел бы говорить ни о чем, кроме своих вкусов и желаний. Но если условия будут соблюдены, мы бы рассмотрели возможность приветствовать его здесь", – сказал вице-президент каталонцев Рафа Юсте.

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Ранее сообщалось, что отец Лионеля Хорхе ведет переговоры с "Барселоной" о возвомжно возвращении. Лионель хочет вернуться, но пока не отбрасывает вариант с продлением контракта в "ПСЖ". Клуб из французской столицы готовит новое предложение контракта аргентинцу.